FLASH! – BRUTTO SEGNALE PER DANIELA SANTANCHÈ: AL FORUM SUL TURISMO, ORGANIZZATO DALLA “PITONESSA” A BAVENO, SUL LAGO MAGGIORE, ASPETTAVA CON GLI ZIGOMI IN FERMENTO L’ARRIVO DI GIORGIA MELONI. E INVECE LA PREMIER SI È BEN GUARDATA DAL “BLINDARLA” CON LA SUA PRESENZA ED È RIMASTA A ROMA: SI È LIMITATA A INVIARE UN VIDEO-MESSAGGIO GENERICO…-
FLASH! – RAI, DI TUTTO…DI MENO! - L’ITALIA VINCE LA COPPA DAVIS E A VIALE MAZZINI CANTANO VITTORIA PER IL 23% DI SHARE OTTENUTO DA RAI2, CHE HA TRASMESSO LA FINALE. MA IL 19 NOVEMBRE, CON LE ATP FINALS DI TORINO, IL TENNIS SUL PRIMO CANALE AVEVA SFIORATO IL 30%. CHISSA’ QUANTI TELE-MORENTI AVREBBE PORTATO A CASA LA FINALE SE FOSSE ANDATA SU RAI1 – È COME SE MEDIASET LASCIASSE A RETE4, ANZICHÉ A CANALE5, LA PARTITA DI CHAMPIONS DI DOMANI, FRA MILAN E BORUSSIA DORTMUND - È LA SOLITA SCELTA KAMIKAZE DEL DG GIAMPAOLO ROSSI, STAVOLTA CONTRO L’ACERRIMO NEMICO, GIANMARCO CHIOCCI, E IL SUO TG1, A CUI FA PERDERE 11 PUNTI DI SHARE (CONSENTENDO AL TG5 DI VINCERE LO SCONTRO DIRETTO)
STA IMPLODENDO LA CANNIBALIZZAZIONE DEL GOVERNO DA PARTE DI GIORGIA MELONI - DA UNA PARTE, SALVINI PRETENDE L'APPROVAZIONE DELL'AUTONOMIA; ALTRIMENTI, IL TUO AGOGNATO PREMIERATO TE LO METTI IN QUEL POSTO. DALL’ALTRA, S’INCAZZANO I BERLUSCONIANI: “LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DEVE VIAGGIARE INSIEME AL PREMIERATO” - IL BUFFO È CHE IL PREMIERATO NON È ALTRO CHE IL SOLITO ‘’MEZZO DI DISTRAZIONE DI MASSA’’ PER COPRIRE IL VERO PROBLEMA CHE AFFLIGGE IL GOVERNO DEL PAESE: LA CRISI ECONOMICA - FINORA LA CULTURA DI GOVERNO SFOGGIATA DA MELONI E CAMERATI È DI SOLLEVARE UN POLVERONE DOPO L’ALTRO. VEDI CROSETTO CHE SPIFFERA AL “CORRIERINO DI GIORGIA” FANTOMATICI COMPLOTTI GIUDIZIARI ANTI-GOVERNATIVI - PER LA VERITÀ ALLA DUCETTA DEI GUAI DELLA SANTADECHÉ E DI GASPARRI FREGA NIENTE. NON PUÒ INVECE FREGARSENE DEL CASO LA RUSSA, CHE È IN MANO ALLA PROCURA PIÙ COMBATTIVA E TOSTA D’ITALIA, QUELLA DI MILANO….
PERCHÉ IL CONCERTO DI MADONNA AL FORUM DI ASSAGO È INIZIATO CON QUASI DUE ORE DI RITARDO? GLI 11MILA FAN, COMPRESO IL POVERO QUASI-90ENNE, GIORGIO ARMANI, NON HANNO DOVUTO ATTENDERE SOLO CHE VERONICA CICCONE SI INFILASSE IL TUTORE ALLA GAMBA, MA SOPRATTUTTO CHE LA SIGNORA DONATELLA VERSACE PORTASSE A TERMINE IL SUO PRE-PARTY – LA STILISTA, CHE AVEVA COME VALLETTI IL DEPUTATO DEL PD, ALESSANDRO ZAN, E MARCO MENGONI, HA DATO UN FESTONE A CASA, LASCIANDO LA MEGA-LIMOUSINE PARCHEGGIATA A BLOCCARE LA STRADA E SCATENANDO L’IRA DEGLI ANZIANI VICINI. DOPO SVARIATI BICCHIERI DI CHAMPAGNE, LA COMITIVA ARCOBALENO-FUCSIA HA RAGGIUNTO IL FORUM DI ASSAGO, E LO SHOW È POTUTO COMINCIARE – C'ERA GABBANA MA NON DOLCE (COME MAI?), E POI ELODIE, MAHMOOD BUFFON E... - L’AFTER-PARTY DI MADONNA: A LETTO IN ALBERGO (PALAZZO PARIGI) SUBITO DOPO IL LIVE, PERCHÉ NON SI REGGEVA IN PIEDI… - VIDEO
UN CALCIO ALLE TASSE! – DAGOREPORT: AL MEF LAVORANO IN GRAN SEGRETO PER RITOCCARE IL DECRETO CRESCITA E CONSENTIRE MAXI SCONTI ANCHE PER I CALCIATORI ACQUISTATI DALL’ESTERO. LA NORMA VERRÀ COPERTA CON LA SCUSA DI FAR RIENTRARE I CERVELLI E FINIRÀ NEL MAXI EMENDAMENTO DEL GOVERNO. FARÀ CONTENTI SOLO I GRANDI CLUB DI SERIE A: IL GOVERNO COME SPIEGHERÀ GLI SCONTI AI PAPERONI DEL PALLONE, DOPO QUESTA MANOVRA?
DAGOREPORT – COME È ANDATO L’INCONTRO TRA GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ? BENE SULLE QUESTIONI RELATIVE AGLI ESTERI, DIFESA E ECONOMIA. MALE, INVECE, IL CONFRONTO SUL PATTO DI STABILITÀ - SCHOLZ HA TESO UNA MANO, MA SOLO UNA VOLTA CHE L’ITALIA AVRÀ RATIFICATO IL MES. GIORGIA MELONI HA AMMESSO LE SUE DIFFICOLTA’: LEI E’ SEMPRE STATA CONTRARIA, LA LEGA NON VUOLE VOTARE A FAVORE E PORTARE LA RATIFICA IN AULA SIGNIFICHEREBBE APPROVARE IL FONDO SALVA STATI SOLO CON IL SOSTEGNO DELL’OPPOSIZIONE. UN BEL PAPOCCHIO POLITICO - NELLA COMMISSIONE UE CHE VERRÀ, ALLA MELONI PIACEREBBE AVERE FITTO COMMISSARIO ALL’ECONOMIA MA SCHOLZ…