FLASH! – IL BUM DELLE FIRME PER IL REFERENDUM ANTI-AUTONOMIA HA MESSO SOTTOSOPRA GLI OTOLITI DELLA DUCETTA. VUOI VEDERE CHE CORRO IL RISCHIO DI NON MANGIARE LA COLOMBA 2025 A PALAZZO CHIGI? ED E’ PARTITO L’ORDINE TASSATIVO DI STOPPARE LE REGIONI VENETO E LOMBARDIA CHE HANNO GIA’ INVIATO AL GOVERNO LA RICHIESTA DI DELEGHE AI “LEP” (I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN MODO UNIFORME SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) - ANCHE PERCHE’ LA LEGGE PIÙ AMATA DALLA LEGA, ED ULTIMA STAMPELLA CHE TIENE IN PIEDI LA LEADERSHIP DI SALVINI, È INVISA NON SOLO AI CAPATAZ MERIDIONALISTI DI FORZA ITALIA MA ANCHE A QUELLA BUONA PARTE DI FRATELLI D’ITALIA DA SEMPRE DI STAMPO STATALISTA…-