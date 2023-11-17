FLASH! – CARNE COLTIVATA, RISSA ASSICURATA! OLTRE ALL’INVERECONDA ZUFFA PRANDINI-DELLA VEDOVA, DALLA BUVETTE DI MONTECITORIO SI ALZANO FITTI RUMORS CHE RIPORTANO DI UN SECONDO PARAPIGLIA, PROTAGONISTA UN ALTRO PRETORIANO DEL COGNATO AGRICOLO D'ITALIA LOLLOBRIGIDA, TALE GIACOMO SALVITTI, SENATORE DI COLLEFERRO. LE GRIDA DELL'ARDITO DEL LOLLO COLDIRETTI-PENSIERO SONO RISUONATE IN TUTTO IL PALAZZO, PARE RIVOLTE ALLA CAPOGRUPPO DI ‘NOI MODERATI’, LA MITOLOGICA MICHAELA BIANCOFIORE (CONTATTATA DA DAGOSPIA, BIANCOFIORE HA RISPOSTO CON UN SECCO “NO COMMENT”)-