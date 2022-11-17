FLASH! – CHE FACEVA “PIERFURBY” QUESTA MATTINA IN TENUTA SPORTIVA SU VIA DEL CORSO? QUELLO CHE FA OGNI GIORNO: ANDAVA A CORRERE A VILLA BORGHESE! CALZINO ROSSO E PANTALONCINO BLU, DA VERO TIFOSO DEL BOLOGNA, L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA INDOSSAVA SCARPE TECNICHE E UNA FELPA MARRONE. ALL’ORECCHIO AVEVA UNA CUFFIETTA: SI SARA' MESSO A DISPENSARE QUALCHE CONSIGLIO AMOROSO A UN AMICO O ASCOLTAVA LA RASSEGNA STAMPA, QUALCHE PODCAST CRIME SUL SEQUESTRO MORO O UN VECCHIO DISCORSO DI BENIGNO ZACCAGNINI?-
DUE PESI, DUE MISURE, DUE VELOCITÀ – DA UNA PARTE CI SONO GIORGIA MELONI E I SUOI MINISTRI DI FIDUCIA, CHE PROVANO A MUOVERSI CON PRUDENZA E DISCREZIONE. DALL’ALTRO SALVINI E LE SUE SBANDATE SECURITARIE, CHE GLI SERVONO PER (PROVARE A) RISALIRE NEI SONDAGGI – L’EFFETTO È QUELLO DI SFIANCARE L’ESECUTIVO, SOPRATTUTTO QUANDO SI TOCCA IL DOSSIER PNRR. L’AGO DELLA BILANCIA? GIORGETTI, CHE A PAROLE DÀ RAGIONE A SALVINI, MA NEI FATTI ESEGUE OSSEQUIAMENTE LE DIRETTIVE DELLA DUCETTA. IL DON ABBONDIO DELLA LEGA, NON A CASO, SI È TENUTO STRETTO IL TEAM DI DRAGHI BOYS INSEDIATOSI AL MEF (COMPRESO ALESSANDRO RIVERA)
PIANTEDOSI NON LASCIA MA RADDOPPIA: RIVENDICA LA “LINEA SALVINI” – NELL'INFORMATIVA IN PARLAMENTO, IL MINISTRO DELL'INTERNO HA RILANCIATO LA STRETTA SULLE NAVI ONG (“NON POSSONO SCEGLIERE I PORTI E I PAESI NEI QUALI ATTRACCARE”), HA DENUNCIATO LA TENUTA DEL SISTEMA D’ACCOGLIENZA ITALIANO (“LE PREFETTURE SEGNALANO UNA SATURAZIONE DEI POSTI E CRITICITÀ”) E HA ACCUSATO LA OCEAN VIKING DI “ESSERSI DIRETTA AUTONOMAMENTE VERSO LE COSTE FRANCESI” – DALL'UE ARRIVA UNA MANO TESA: “SIAMO PRONTI A DARE SOSTEGNO E AIUTARE”
“CONSIDERO LEGITTIMA OGNI PROTESTA, MA DEI RIGASSIFICATORI NON POSSIAMO FARE A MENO” – A PIOMBINO SALE LA PROTESTA MA IL GOVERNO TIRA DRITTO – GIORGIA MELONI DEVE DOMARE I SUOI: IL SINDACO DI FRATELLI D’ITALIA FRANCESCO FERRARI HA ANNUNCIATO IL RICORSO AL TAR DA PARTE DEL COMUNE DI PIOMBINO - PER LIBERARCI DALLA DIPENDENZA ENERGETICA DALLA RUSSIA, ABBIAMO BISOGNO DEL GAS LIQUIDO CHE DOVRÀ ESSERE RIGASSIFICATO DALLA NAVE CHE DOVREBBE ARRIVARE A PIOMBINO DALLA PROSSIMA PRIMAVERA...
“SONO FIGLI DI PUTTANA, DOBBIAMO ANDARE A GOVERNARE” - LE CHAT DELL’INDAGINE SU BEPPE GRILLO E MOBY: "HO CONVINTO IO TONINELLI A PAGARE” - L’INCHIESTA PER TRAFFICO DI INFLUENZE A MILANO: LE CHAT DI BEPPE-MAO CON L’ARMATORE VINCENZO ONORATO E I MINISTRI M5S - TONINELLI: “PRIMA DI FERRAGOSTO LA MIA DIREZIONE PAGA. IL PROBLEMA È CHE C’È PENDENZA DI FRONTE ALL’ANTITRUST. COMUNQUE DOVREI AVER RISOLTO” - IL 24 OTTOBRE ONORATO CHIEDE ALL'"ELEVATO" DI INTERVENIRE SU UNICREDIT CHE GLI IMPEDISCE LA VENDITA DI DUE NAVI E GRILLO GLI INVIA IL CONTATTO DI...