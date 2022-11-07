FLASH! – CHE SI SARANNO DETTI IERI D’ALEMA E CONTE, ATTOVAGLIATI A PRANZO INSIEME A UNA SESSANTINA DI PERSONE, ALLE PORTE DI ROMA, PER CELEBRARE IL COMPLEANNO DI GOFFREDO BETTINI? TRA UN SALAME E L’INTERVISTA IN DIRETTA DEL "GRAN CIAMBELLONE" DEM CON LA ANNUNZIATA (SI È COLLEGATO DA LÌ), CON LORO C’ERA MEZZO PD ROMANO: SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE A ENRICO LETTA?

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politica

L’ENFANT PRODIGE DEL SOVRANISMO FRANCESE – JORDAN BARDELLA HA 27 ANNI ED È IL NUOVO PRESIDENTE DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL: HA OTTENUTO L’84% DEI VOTI DEL CONGRESSO DEL PARTITO, ED È IL PRIMO LEADER CHE NON PORTA IL COGNOME LE PEN. MARINE LO HA APPOGGIATO CONVINTAMENTE, E LUI HA RINGRAZIATO SOSTENENDO DI VOLER “PRENDERE IL POSTO DI MACRON” – LE ORIGINI ITALIANE RIVENDICATE, L’INFANZIA NELLE BANLIEUE E LA SPARTIZIONE DEI RUOLI: LUI GUIDERÀ IL PARTITO, MARINE CONTINUERÀ A CONTROLLARE GLI 89 DEPUTATI IN PARLAMENTO. MA CHI SI CANDIDERÀ ALLE PRESIDENZIALI? - VIDEO

PROVE TECNICHE DI NEGOZIATO – NEGLI ULTIMI MESI CI SONO STATE VARIE CONVERSAZIONI SEGRETE TRA IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, E I SUOI OMOLOGHI RUSSI. IN PARTICOLARE SULLIVAN HA PARLATO CON YURI USHAKOV, IL POTENTE CONSIGLIERE DI PUTIN PER LA POLITICA ESTERA: L’OBIETTIVO È “RIDURRE IL RISCHIO DI UN CONFLITTO PIÙ  E METTERE IN GUARDIA DALL’USO DI ARMI NUCLEARI”. TRADOTTO: TROVARE UNA SOLUZIONE ONOREVOLE PER RISOLVERE LA SITUAZIONE IN UCRAINA