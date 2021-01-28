FLASH! – COME MAI RENZI HA VOLUTO SPECIFICARE CHE SI È SENTITO CON CONTE NEL POMERIGGIO? SEMPLICE, COSÌ FA CAPIRE CHE IL CONTE-CASALINO HA ARCHIVIATO LA SUA CHIUSURA A “ITALIA VIVA” E IL “MAI PIÙ CON RENZI”…

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politica

ALLARME ROSSO A PALAZZO CHIGI! AL TERMINE DEL PRIMO GIRO DI CONSULTAZIONI PARE CHE MATTARELLA VOGLIA AFFIDARE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO UN MANDATO ESPLORATIVO. UNA MOSSA GENIALE DEL COLLE CHE SIGNIFICHEREBBE LA FINE DEI GIOCHI PER GIUSEPPE CONTE PERCHÉ QUANDO IL DEPUTATO GRILLINO TORNERÀ A MANI VUOTE, ''NON C’È CONVERGENZA NÉ I NUMERI PER UN CONTE TER'', MATTARELLA AVRÀ MANI LIBERE PER IL PIANO B - B COME BERLUSCONI. CON FORZA ITALIA BENDISPOSTA A UNA "MAGGIORANZA URSULA", IL COLLE POTREBBE PROPORRE UNO "SCHEMA CIAMPI": UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ALTISSIMO PROFILO, COME L'EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, MARTA CARTABIA (MA SI FA ANCHE IL NOME DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA ELISABETTA BELLONI) CON UN SUPER MINISTRO DELL’ECONOMIA (DRAGHI O PANETTA) CON UN ESECUTIVO POLITICO

CONTE OUT!RENZI NON HA POSTO VETI MA HA CHIESTO A MATTARELLA DI NON CONFERIRE UN INCARICO A "GIUSEPPI"! MATTEUCCIO HA DETTO CHE L’ATTUALE MAGGIORANZA SENZA IV NON AVREBBE VITA LUNGA E QUINDI CHIUNQUE AVRÀ L’INCARICO DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DI CONDIVIDERE IL PROGRAMMA E LA SQUADRA CHE LO ATTUA CON IV. VORREBBE PRIMA UN MANDATO ESPLORATIVO A UN’ALTRA "PERSONALITÀ" (FICO?), SOLO SUCCESSIVAMENTE APRIREBBE SENZA PRECLUSIONI SUI NOMI, MA SE NON C'È LA MAGGIORANZA, "VA BENE UN GOVERNO DEL PRESIDENTE" - MATTARELLA VUOLE TEMPI STRETTISSIMI