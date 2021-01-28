A cosa serve dare en passant la notizia che si è sentito con Conte nel pomeriggio?— Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) January 28, 2021
A far capire che la chiusura a IV, il "mai più con Renzi" sono già stati archiviati#consultazioni
FLASH! – COME MAI RENZI HA VOLUTO SPECIFICARE CHE SI È SENTITO CON CONTE NEL POMERIGGIO? SEMPLICE, COSÌ FA CAPIRE CHE IL CONTE-CASALINO HA ARCHIVIATO LA SUA CHIUSURA A “ITALIA VIVA” E IL “MAI PIÙ CON RENZI”…-
A cosa serve dare en passant la notizia che si è sentito con Conte nel pomeriggio?— Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) January 28, 2021
A far capire che la chiusura a IV, il "mai più con Renzi" sono già stati archiviati#consultazioni
ALLARME ROSSO A PALAZZO CHIGI! AL TERMINE DEL PRIMO GIRO DI CONSULTAZIONI PARE CHE MATTARELLA VOGLIA AFFIDARE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO UN MANDATO ESPLORATIVO. UNA MOSSA GENIALE DEL COLLE CHE SIGNIFICHEREBBE LA FINE DEI GIOCHI PER GIUSEPPE CONTE PERCHÉ QUANDO IL DEPUTATO GRILLINO TORNERÀ A MANI VUOTE, ''NON C’È CONVERGENZA NÉ I NUMERI PER UN CONTE TER'', MATTARELLA AVRÀ MANI LIBERE PER IL PIANO B - B COME BERLUSCONI. CON FORZA ITALIA BENDISPOSTA A UNA "MAGGIORANZA URSULA", IL COLLE POTREBBE PROPORRE UNO "SCHEMA CIAMPI": UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ALTISSIMO PROFILO, COME L'EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, MARTA CARTABIA (MA SI FA ANCHE IL NOME DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA ELISABETTA BELLONI) CON UN SUPER MINISTRO DELL’ECONOMIA (DRAGHI O PANETTA) CON UN ESECUTIVO POLITICO
FORSE È LA VOLTA BUONA CHE "MELAGNA" TRUMP SI È TROVATA UN LAVORO - L'EX MODELLA E FIRST LADY, CHE SE N'È ANDATA DA WASHINGTON CON UN LIVELLO DI CONSENSO CROLLATO AL 42%, HA APERTO UN UFFICIO IN FLORIDA E ASSUNTO TRE EX DIPENDENTI DELLA CASA BIANCA CHE COMPORRANNO LO STAFF - CON LORO PORTERÀ AVANTI LA SUA CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO E PER IL BENESSERE DEI BAMBINI (ORA SIAMO TRANQUILLI...)
CONTE OUT! – RENZI NON HA POSTO VETI MA HA CHIESTO A MATTARELLA DI NON CONFERIRE UN INCARICO A "GIUSEPPI"! MATTEUCCIO HA DETTO CHE L’ATTUALE MAGGIORANZA SENZA IV NON AVREBBE VITA LUNGA E QUINDI CHIUNQUE AVRÀ L’INCARICO DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DI CONDIVIDERE IL PROGRAMMA E LA SQUADRA CHE LO ATTUA CON IV. VORREBBE PRIMA UN MANDATO ESPLORATIVO A UN’ALTRA "PERSONALITÀ" (FICO?), SOLO SUCCESSIVAMENTE APRIREBBE SENZA PRECLUSIONI SUI NOMI, MA SE NON C'È LA MAGGIORANZA, "VA BENE UN GOVERNO DEL PRESIDENTE" - MATTARELLA VUOLE TEMPI STRETTISSIMI
VIDEO-FLASH! – SLURP, BECAUSE... L'AMABILE CONVERSAZIONE DI RENZI CON MBS, CHE LO PAGA 80MILA DOLLARI L'ANNO PER ESSERE SUL BOARD DELLO "FII INSTITUTE": "È UN GRANDE PIACERE E UN GRANDE ONORE ESSERE QUI CON IL GRANDE PRINCIPE MOHAMMAD BIN SALMAN. CREDO CHE L'ARABIA POSSA ESSERE IL LUOGO PER UN NUOVO RINASCIMENTO. GRAZIE VOSTRA ALTEZZA" (CHISSÀ CHE NE PENSANO I FAMILIARI DI KHASHOGGI...)
GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO: ZINGA AL QUIRINALE SCAPPA SENZA ACCETTARE DOMANDE, NON PRIMA DI AVER LODATO IL “SUO” CONTE: “È UN PUNTO DI SINTESI E EQUILIBRIO AVANZATO” – “SOSTENIAMO UN INCARICO PER UN GOVERNO CON UN’AMPIA E SOLIDA BASE PARLAMENTARE. LE PRIORITÀ? PANDEMIA, VACCINI, RECOVERY FUND E… LEGGE PROPORZIONALE” (AGAIN)