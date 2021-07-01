FLASH! – CONTE INFURIATO PER IL VOTO FAVOREVOLE DEI 5 STELLE IN CDM. VOLEVA USARE LA GIUSTIZIA PER FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI, MA DRAGHI CON ELEGANZA ANCORA UNA VOLTA LO HA ASFALTATO...-
FLASH! – CONTE INFURIATO PER IL VOTO FAVOREVOLE DEI 5 STELLE IN CDM. VOLEVA USARE LA GIUSTIZIA PER FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI, MA DRAGHI CON ELEGANZA ANCORA UNA VOLTA LO HA ASFALTATO...-
BOOM! AVVISATE CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA: “TUTTE LE FORZE DI POLIZIA DOVREBBERO ESSERE SOTTO IL CONTROLLO DEL VIMINALE” - CALZATO L'ELMETTO, FRANCO GABRIELLI ENTRA IN SCIVOLATA SULLE TANTE "POLIZIE" DI CASA NOSTRA: “IL MINISTERO DELL'INTERNO DEVE ESSERE LA CASA DELLA SICUREZZA DI QUESTO PAESE" - RIUSCIRA' IL PRODE GABRIELLI A "STACCARE" CARABINIERI E FINANZIERI DAL MINISTERO DELLA DIFESA?
FLASH! - IL DECRETO ZAN? UN TERNO A LOTTO! SONO 11 I FRANCHI TIRATORI NEL PD CHE VOTEREBBERO CONTRO. IN FORZA ITALIA, INVECE, SAREBBERO 5 I SENATORI A FAVORE DEL DDL ZAN - L'UNICA ANCORA DI SALVEZZA PER ENRICO LETTA SARA' DI VEDERE QUALI SONO GLI EMENDAMENTI E TRATTARE...
D'ALEMAO - SE CI FOSSE IL PARTITO CINESE D'ITALIA, BAFFINO NE SAREBBE IL SEGRETARIO ONORARIO. OGGI LA VOLPE DEL TAVOLIERE PROCACCIA AFFARI PER LE SUE AZIENDE E I CLIENTI DELLA MULTINAZIONALE ERNST & YOUNG, DI CUI IN ITALIA È IL PRINCIPALE CONSULENTE, E OPERA NEI BALCANI E SI SPINGE PURE OLTRE. ANCHE IN CINA – IL RUOLO NEL DIRETTIVO DI 'SILK ROAD CITIES ALLIANCE', CHE VANTA TRA I SUOI MARCHI ANCHE L'AZIENDA AGRICOLA DI DALEMIX - L’INCONTRO CON IL PADRE DI CONTE NEGLI ANNI ’80, L'ANTICA SIMPATIA CON ALPA E LA CONSUETUDINE CON ARCURI (RICORDATE LA STORIA DEI VENTILATORI CINESI?)
CHE IL BONUS TASSISTA - IL GOVERNO SFORNA L'ENNESIMA AGEVOLAZIONE, STAVOLTA SUGLI SPOSTAMENTI: PER CHI HA PIÙ DI 65 ANNI IL TAXI COSTA LA METÀ, CON RIMBORSI PER UN MASSIMO DI 20 EURO A CORSA (VALIDO ANCHE SU NCC) - POSSONO RICHIEDERE LO SCONTO ANCHE LE DONNE IN GRAVIDANZA, IL PERSONALE SANITARIO E DELLA SCUOLA...
FLASH! - IL MINISTRO PATUANELLI, IN QUOTA CONTE, HA FATTO PRESENTE A MARIO DRAGHI CHE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DELLA CARTABIA, IL M5S VALUTA L'ASTENSIONE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI. DOPO AVER SOTTOLINEATO CHE LA RIFORMA E' ALLA BASE DEL RECOVERY PLAN DELL'UNIONE EUROPEA, IL PREMIER HA SIBILATO A PATUANELLI: "SE VI ASTENETE, ME NE RICORDERO'..."