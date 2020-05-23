FLASH! – IL CUCÙ DI MESSINA: “È OVVIAMENTE ESAGERATO PARAGONARE VIRGINIA RAGGI A BRENNO, CHE GUIDÒ I GALLI NEL PRIMO SACCO DI ROMA. PERÒ UN MERITO, UNO SOLO, AL BARBARO BISOGNA RICONOSCERLO: NON PENSÒ MAI DI FARE IL BIS” (DA “REPUBBLICA”-
CE LO PRENDIAMO NEL KURZ! – IL CANCELLIERE AUSTRIACO INSIEME AGLI ALTRI PAESI FRUGALI HA PRESENTATO LA CONTRO-PROPOSTA AL RECOVERY FUND DI MERKEL E MACRON: “NO ALLA MUTUALIZZAZIONE DEL DEBITO. SÌ A PRESTITI CON IMPEGNO SULLE RIFORME E AL QUADRO FINANZIARIO” – LA MERKEL NON È RIUSCITA A CONVINCERE I SUOI VASSALLI E ORA IL FONDO RISCHIA DI SALTARE. O DI RIDIMENSIONARSI ANCORA DI PIÙ (E QUINDI ESSERE INUTILE)
ADDIO SCONTRINI, RESTANO SOLO GLI SCONTRI – I CINQUE STELLE METTONO NEL CASSETTO PURE LE RENDICONTAZIONI CON CUI CI AVEVANO SMARONATO PER ANNI. ORA LE “RESTITUZIONI” SARANNO FATTE CON UN “FORFETTARIO” MOLTO SIMILE A QUELLO DEGLI ALTRI PARTITI – MANCA SOLO IL CONDONO TOMBALE E POI LA MUTAZIONE È COMPLETA…