FLASH! – IL DIRETTORE DELL'AISI MARIO PARENTE È STATO PROROGATO ALLA GUIDA DELL'AGENZIA DI SICUREZZA INTERNA. IL SUO INCARICO SAREBBE SCADUTO A GIUGNO (ANSA)-
FLASH! – IL DIRETTORE DELL'AISI MARIO PARENTE È STATO PROROGATO ALLA GUIDA DELL'AGENZIA DI SICUREZZA INTERNA. IL SUO INCARICO SAREBBE SCADUTO A GIUGNO (ANSA)-
FLASH! - CIAO CIAO VECCHIONE, ELISABETTA BELLONI È IL NUOVO CAPO DEL DIS - LA NOMINA È STATA DECISA AL CISR (IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA) DI OGGI, CON LA SPONSORIZZAZIONE DI DI MAIO, CHE ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA FARNESINA METTERÀ IL SUO BRACCIO DESTRO E FIDATISSIMO CAPO DI GABINETTO ETTORE SEQUI – IL BORDELLO DEGLI SBARCHI DALLA LIBIA HA ACCELERATO LA DECISIONE DI DRAGHI E GABRIELLI DI SOSTITUIRE IL FEDELE AMICO DI CONTE…
AVANTI GIOVANI, FATEVI INOCULARE - VIA LIBERA DI FIGLIUOLO ALLE REGIONI, DA LUNEDÌ SI PARTE CON LE PRENOTAZIONI ANCHE PER I NATI FINO AL 1981, QUINDI I QUARANTENNI - IL COMMISSARIO COMUNQUE TIENE A BADA I "SALTAFILA": "SI RACCOMANDA L'ASSOLUTA NECESSITÀ DI CONTINUARE A MANTENERE PARTICOLARE ATTENZIONE PER I SOGGETTI FRAGILI, CLASSI DI ETÀ OVER 60, CITTADINI CHE PRESENTANO COMORBIDITÀ..."
FLORIS USA IL METODO DAVIGO CON DAVIGO - IL CONDUTTORE INCALZA L'EX MAGISTRATO IN TIVÙ A "DIMARTEDÌ": "LA SUA SEGRETARIA FA GIRARE I VERBALI DI PIERO AMARA AI GIORNALI. DICE CHI LA CONTESTA: SE CI COMPORTASSIMO COME FACEVA DAVIGO, DUE INDIZI FANNO UNA PROVA…" - L'EX CSM VA IN DIFFICOLTÀ: "È FOLLE PENSARE CHE IO POSSA C'ENTRARE CON LA LORO DIVULGAZIONE..."
PRENDERE I RISTORI PER LE CORNA - CAMBIANO I SOSTEGNI ALLE IMPRESE: GLI AIUTI ARRIVERANNO IN DUE TEMPI, CON UN SALDO A FINE ANNO - È ALLO STUDIO PURE UN'INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER CHI È RIMASTO CHIUSO NEL MESE DI MAGGIO, COME I RISTORANTI SENZA SPAZIO PER I TAVOLI ALL'APERTO - STOP ALLE CARTELLE, FONDO PER LA SCUOLA, SUPERBONUS: TUTTE LE NOVITÀ...
“FRATELLI D’ITALIA È DISPONIBILE A CONVERGERE SU ALBERTINI E BERTOLASO” - IGNAZIO LA RUSSA ASSICURA L'APPOGGIO DEL PARTITO DELLA MELONI AI DUE POSSIBILI CANDIDATI DEL CENTRODESTRA PER MILANO E ROMA (CHE UFFICIALMENTE CONTINUANO A NEGARSI) - IL PD GIÀ SI PENTE DI GUALTIERI: L’EX MINISTRO HA POCHE CHANCE DI SUPERARE IL PRIMO TURNO. SECONDO I PRIMI SONDAGGI NON ARRIVEREBBE NEMMENO AL 20% DEI CONSENSI (TALLONATO DA CALENDA)