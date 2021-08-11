FLASH! – DOVE SI RIFUGIA CONTE PER METTERE AL RIPARO IL CIUFFO DALL’AFA ROMANA (E DALLE BEGHE A CINQUE STELLE)? COME DA TRADIZIONE, È A PUNTA ROSSA, A SAN FELICE CIRCEO. LA PROVA LA FORNISCE BOBO CRAXI, CHE SPIATTELLA SU INSTAGRAM UN SELFIE CON L’AVVOCATO DI PADRE PIO: “HO AVUTO UN DIALOGO CON IL PRESIDENTE CONTE SULLA SITUAZIONE NEL MEDITERRANEO E IN GENERALE. HO SCOPERTO CHE È…”-
UN LETTA IN DUE STAFFE – ENRICHETTO AL FESTIVAL DELLA VERSILIANA VESTE I PANNI DEL DRAGHIANO DI FERRO: “QUESTO ESECUTIVO DOBBIAMO CONSERVARCELO ALMENO FINO ALLA FINE NATURALE DELLA LEGISLATURA” - CARO SOTTI-LETTA, COME LA METTIAMO CON L’ALLEATO NUMERO UNO DEL PD E “PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI”, GIUSEPPE CONTE, CHE SOGNA DI SEGARE LE GAMBE DELLA POLTRONA A SUPER-MARIO?
MALAN TEMPORA CURRUNT - LUCIO MALAN TRADISCE SILVIO CON LA MELONI E RONCONE LO FULMINA: "NON SI RICONOSCE PIÙ NEI VALORI DI FORZA ITALIA. COSÌ, DI BOTTO. DOPO UN QUARTO DI SECOLO PASSATO A FARE IL BERLUSCONIANO DURO E PURO ANCHE QUANDO VOLEVANO FARCI CREDERE CHE RUBY FOSSE LA NIPOTE DI MUBARAK. CON FRATELLI D’ITALIA AVRÀ LA CERTEZZA DI ESSERE RIELETTO" - "CON QUEST'ARIA DA BUONO, IL CIUFFO BIONDO, AVEVA ASSUNTO LA SECONDA MOGLIE COME SEGRETARIA NEL SUO UFFICIO DI SENATORE PDL, E POI PURE LA NIPOTE DELLA MOGLIE…" - VIDEO
SANGALLI CEDRONI – FERMI TUTTI: NELLA STORIA DI PRESUNTE MOLESTIE E RICATTI CHE INGUAIA IL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO CARLO SANGALLI SPUNTA LA VERSIONE DI GIUSEPPE GUZZETTI - A FINE 2017 "L'ARZILLO VECCHIETTO" RICEVETTE UNA LETTERA SUI RAPPORTI “BOCCACCESCHI” DI SANGALLI (ALL'EPOCA SUO VICE ALLA FONDAZIONE CARIPLO) – “IN UN PRIMO TEMPO HA NEGATO. POI AMMETTE CHE QUALCOSA C'È STATO, MA ‘CHE ERA LA SIGNORA CHE LO PROVOCAVA, CHE ERA UNA PROCACE”’ – IL PAGAMENTO DI 216MILA EURO E L’ACCUSA DI ESTORSIONE ALLA SEGRETARIA GIOVANNA VENTURINI E ALL’EX DG DI CONFCOMMERCIO FRANCESCO RIVOLTA