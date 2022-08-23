FLASH! – ECCOLA LA FAMOSA CAMPAGNA ELETTORALE SOTTO L’OMBRELLONE (DI CL) – SOLO COMUNIONE E LIBERAZIONE POTEVA RIUSCIRE A METTERE ALLO STESSO TAVOLO LETTA E MELONI, SALVINI E DI MAIO, TAJANI E ROSATO: SUI SOCIAL GIRA MOLTO LA FOTO DEI LEADER CHE CONFABULANO SORRIDENTI A TAVOLA, PRIMA DEL DIBATTITO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI, , MENTRE I LORO FAN SI SCANNANO SU TWITTER. DI COSA AVRANNO PARLATO? DI “DEVIANZE”? DEL VIDEO DELLO STUPRO DI PIACENZA? O ERA L’ASTA DEL FANTACALCIO? – DI SICURO È UN ASSIST ALL’UNICO ASSENTE, GIUSEPPE CONTE, CHE INFATTI PIGOLA: “NOI SIAMO DIVERSI, SIAMO SCOMODI PER UN CERTO SISTEMA CHE VUOLE ESCLUDERCI E OSCURARCI….

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BAGATELLE PER UN MASSACRO (ELETTORALE) - MA DOVE VAI SE IL MATTARELLA NON CE L’HAI? AMMESSO CHE VINCA, IL GOVERNO NON SARÀ ESPRESSIONE TOTALE DEL CENTRODESTRA. LA TRIMURTI MELONI-SALVINI-BERLUSCONI DOVRÀ PASSARE SOTTO LE FORCHE CAUDINE DEL QUIRINALE. VI RICORDATE LE SONORE ‘’BOCCIATURE’’ QUIRINALIZIE DEI VARI SAPELLI E SAVONA? BENE, AVVISATE LA MALDESTRA TRIMURTI CHE SARANNO BEN QUATTRO I DICASTERI CHE DOVRANNO ESSERE “CONCORDATI” CON LA MUMMIA SICULA: ECONOMIA, ESTERI, GIUSTIZIA E VIMINALE. E QUESTA VOLTA, A TENERE SU IL PANNOLONE DI BERLUSCONI, NON C’È PIÙ GIANNI LETTA…