FLASH! – ECCOLA LA FAMOSA CAMPAGNA ELETTORALE SOTTO L’OMBRELLONE (DI CL) – SOLO COMUNIONE E LIBERAZIONE POTEVA RIUSCIRE A METTERE ALLO STESSO TAVOLO LETTA E MELONI, SALVINI E DI MAIO, TAJANI E ROSATO: SUI SOCIAL GIRA MOLTO LA FOTO DEI LEADER CHE CONFABULANO SORRIDENTI A TAVOLA, PRIMA DEL DIBATTITO SUL PALCO DEL MEETING DI RIMINI, , MENTRE I LORO FAN SI SCANNANO SU TWITTER. DI COSA AVRANNO PARLATO? DI “DEVIANZE”? DEL VIDEO DELLO STUPRO DI PIACENZA? O ERA L’ASTA DEL FANTACALCIO? – DI SICURO È UN ASSIST ALL’UNICO ASSENTE, GIUSEPPE CONTE, CHE INFATTI PIGOLA: “NOI SIAMO DIVERSI, SIAMO SCOMODI PER UN CERTO SISTEMA CHE VUOLE ESCLUDERCI E OSCURARCI….-