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FLASH! – GIORGIA MELONI ANDRÀ DOMANI DAL FIDO BRU-NEO VESPA. LA PREMIER HA RIMANDATO LA PARTECIPAZIONE A “PORTA A PORTA”, PREVISTA INIZIALMENTE PER OGGI, PER “UN’INDISPOSIZIONE”, MA L’HA SUBITO REINSERITA NELL’AGENDA UFFICIALE. LA REGISTRAZIONE DELLA TRASMISSIONE SARÀ ALLE 17 A VIA TEULADA, REGNO DI VESPA CHE STA OSCURANDO VIALE MAZZINI DI FUORTES-
FLASH! – ELMETTO E MOSCHETTO, GIORGIA MELONI DECOLLERÀ IL 23 DICEMBRE DESTINAZIONE LA BASE DI ERBIL (NEL KURDISTAN IRACHENO) E QUELLA DI BAGHDAD PER PORTARE GLI AUGURI DI NATALE AL CONTINGENTE ITALIANO CHE CONTA MILLE MILITARI E TRECENTO TRA MEZZI TERRESTRI E AEREI, DOVE IL GENERALE IANNUCCI È AL COMANDO DELLA MISSIONE NATO. AL SUO FIANCO, ANZICHÉ IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO, IL SOLITO FAZZOLARI, SOTTOSEGRETARIO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, ORMAI DIVENTATO LA COPERTINA DI LINUS DI GIORGIA…
MELONI A VAPORE – VIDEO ESCLUSIVO DI “CHI”: LA DUCETTA, CORRENDO PER ANDARE AD ACCOGLIERE IL RE ABDULLAH II DI GIORDANIA, SI ACCORGE DI AVERE LA CAMICETTA STROPICCIATA E UNA SIGNORA DELLO STAFF, IMPEGNATA A TOGLIERE LE PIEGHE A DELLE TOVAGLIE DI PALAZZO CHIGI, LE HA DATO UNA SISTEMATA CON UN FERRO DA STIRO A VAPORE (MA NON È PERICOLOSO?)
AVVISATE RENZI: DOPO LE ELEZIONI REGIONALI, CALENDA GLI METTERÀ LA MORDACCHIA – CARLETTO NON SOPPORTA IL TROPPO SPAZIO CHE SI STA PRENDENDO MATTEUCCIO, CHE VA CONTRO IL PATTO SIGLATO AL MOMENTO DELLA NASCITA DEL TERZO POLO, MA È COSTRETTO A STARSENE BUONO. NEL LAZIO È ALLEATO CON IL PD, IN LOMBARDIA CONTRO I DEM, E OGNI PAROLA DI TROPPO RISCHIA DI COMPROMETTERE IL FATICOSO EQUILIBRIO ELETTORALE RAGGIUNTO – DOPO IL VOTO, IL "CHURCILL DEI PARIOLI" FARÀ VALERE LE SUE RAGIONI SU DUE ASPETTI: L’ATTIVITÀ BEN RETRIBUITA DA CONFERENZIERE E I FLIRT ECCESSIVI CON BERLUSCONI…
CON LA VISITA DI ZELENSKY A WASHINGTON, LA PACE SI ALLONTANA – AL CREMLINO NON HANNO REAGITO BENE AL VIAGGIO LAMPO DEL PRESIDENTE UCRAINO A WASHINGTON. IL PORTAVOCE DI PUTIN, PESKOV, HA DETTO CHE “LA RUSSIA NON VEDE PIÙ NESSUNA POSSIBILITÀ DI NEGOZIARE CON KIEV” – BIDEN CONFERMA CHE GLI USA “RAFFORZANNO LE DIFESE DELL’UCRAINA”. E COME RISPOSTA, IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, MEDVEDEV, VOLA DA XI JINPING, PER RENDERE PLASTICA L’IMMAGINE DELLE DUE ALLEANZE CONTRAPPOSTE. MA IL LEADER CINESE FRENA SU UN EVENTUALE SOSTEGNO AL CONFLITTO - LA MEZZA GAFFE DI BIDEN - VIDEO + FOTO
FOTO-FLASH! – GUARDATE CHE POKER D'ASSI STAVA ASCOLTANDO IL MINISTRO TAJANI ALLA SESSIONE INAUGURALE DELLA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI 2022 - DA SINISTRA VERSO DESTRA: VINCENZO SCOTTI, EX MINISTRO DC E FONDATORE DELLA FAMIGERATA "LINK UNIVERSITY", “BAFFINO” D’ALEMA, EX PREMIER ORA LOBBISTA INTERNAZIONALE, ANGELINO ALFANO, PARTNER DELLO STUDIO LEGALE BONELLI EREDE E LUIGI DI MAIO, EX MINISTRO DEGLI ESTERI