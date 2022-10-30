FLASH! – JENA PER “LA STAMPA”: “IN MOLTI SI CHIEDONO SE IL GOVERNO MELONI ARRIVERÀ A NATALE, IN MOLTISSIMI SE CI ARRIVERÀ IL PD…”-
FLASH! – JENA PER “LA STAMPA”: “IN MOLTI SI CHIEDONO SE IL GOVERNO MELONI ARRIVERÀ A NATALE, IN MOLTISSIMI SE CI ARRIVERÀ IL PD…”-
VIDEO-FLASH! – CONTINUANO A SPUNTARE SPEZZONI STRACULT DELLE DIRETTE TIKTOK NOTTURNE DI MATTEO SALVINI. TIPO QUANDO, DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE (ALL’UNA) IL CANDIDATO E FUTURO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE SI METTE A QUESTIONARE CON UN UTENTE CHE GLI SCRIVE "MATTEO STO FACENDO LA CACCA"…
LA MAGGIORANZA NON È UNITA SU NIENTE: MEN CHE MENO, SUL SOSTEGNO ALL'UCRAINA – INTERVISTATO DA VESPA PER IL SUO ULTIMO LIBRO, BERLUSCONI È TORNATO A INVOCARE LA RESA DI ZELENSKY: “SI PUÒ ARRIVARE ALLA TRATTATIVA SOLO SE A UN CERTO PUNTO L’UCRAINA CAPISSE DI NON POTER PIÙ CONTARE SULLE ARMI E SUGLI AIUTI E SE L'OCCIDENTE PROMETTESSE DI FORNIRLE CENTINAIA DI MILIARDI DI DOLLARI PER LA RICOSTRUZIONE”. UNA BELLA GRANA PER LA MELONI, ALLE PRESE (ANCHE) CON UN NUOVO DECRETO PER L’INVIO DI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA?
POTEVA FINIRE DIVERSAMENTE? – QUEI DUE EGOMANI DI CALENDA E RENZI SONO GIÀ AI FERRI CORTI! DOPO IL DISCORSO DI MATTEUCCIO IN SENATO, RICCO DI SEGNALI DI FUMO PER LA MELONI, GLI “AZIONISTI” TEMONO CHE L’EX PREMIER ABBIA STRETTO UN ACCORDO CON LA DUCETTA PER GARANTIRSI LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI (CHE VUOLE DARE ALLA BOSCHI) – CALENDA SMENTISCE SU TWITTER: “NON ABBIAMO MAI LITIGATO. CI SENTIAMO LA MATTINA E GESTIAMO LE QUESTIONI PARLANDOCI”
L’OPERA DI DESTABILIZZAZIONE DI GIORGIA MELONI È GIÀ PARTITA – DA UN LATO C’È SALVINI CHE GIOCA A FARE IL PREMIER, DALL’ALTRO FORZA ITALIA CHE SI INCAZZA PER IL LIBERI TUTTI SUL COVID – LICIA RONZULLI, GIÀ PRESA DI MIRA DAGLI SVALVOLATI NO-VAX PER LE SUE POSIZIONI A FAVORE DELLA LINEA DURA, INVOCA CONTINUITÀ, E CHIEDE AI MINISTRI DI FORZA ITALIA (TUTTI TAJANEI) DI FARSI VALERE – RICCIARDI, EX CONSULENTE DI SPERANZA: “IL REINTEGRO DEI MEDICI NO-VAX È UN COLPO DI SPUGNA INACCETTABILE”