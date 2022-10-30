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LA MAGGIORANZA NON È UNITA SU NIENTE: MEN CHE MENO, SUL SOSTEGNO ALL'UCRAINA – INTERVISTATO DA VESPA PER IL SUO ULTIMO LIBRO, BERLUSCONI È TORNATO A INVOCARE LA RESA DI ZELENSKY: “SI PUÒ ARRIVARE ALLA TRATTATIVA SOLO SE A UN CERTO PUNTO L’UCRAINA CAPISSE DI NON POTER PIÙ CONTARE SULLE ARMI E SUGLI AIUTI E SE L'OCCIDENTE PROMETTESSE DI FORNIRLE CENTINAIA DI MILIARDI DI DOLLARI PER LA RICOSTRUZIONE”. UNA BELLA GRANA PER LA MELONI, ALLE PRESE (ANCHE) CON UN NUOVO DECRETO PER L’INVIO DI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA?

L’OPERA DI DESTABILIZZAZIONE DI GIORGIA MELONI È GIÀ PARTITA – DA UN LATO C’È SALVINI CHE GIOCA A FARE IL PREMIER, DALL’ALTRO FORZA ITALIA CHE SI INCAZZA PER IL LIBERI TUTTI SUL COVID – LICIA RONZULLI, GIÀ PRESA DI MIRA DAGLI SVALVOLATI NO-VAX PER LE SUE POSIZIONI A FAVORE DELLA LINEA DURA, INVOCA CONTINUITÀ, E CHIEDE AI MINISTRI DI FORZA ITALIA (TUTTI TAJANEI) DI FARSI VALERE – RICCIARDI, EX CONSULENTE DI SPERANZA: “IL REINTEGRO DEI MEDICI NO-VAX È UN COLPO DI SPUGNA INACCETTABILE”