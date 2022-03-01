FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “SENZA NULLA TOGLIERE AD ANGELA MERKEL, NON CAPISCO PERCHÉ L'ITALIA NON PROPONGA DI AFFIDARE LA CONDUZIONE DELLA TRATTATIVA TRA RUSSIA E UCRAINA AL NOSTRO SUPERESPERTO DI MEDIAZIONI INTERNAZIONALI: MASSIMO D'ALEMA. S' INTENDE DI ARMI E GUERRE, CONOSCE TUTTI I CAVILLI LEGALI, SA TENERE IL SEGRETO. E NON PRENDE NEANCHE UN EURO…”

-

Condividi questo articolo


 

 

 

Condividi questo articolo

politica

SALVINI, UNO NESSUNO E CENTOMILA - ERA PUTINIANO E ORA PORTA I FIORI ALL’AMBASCIATA UCRAINA, NON VOLEVA GLI STRANIERI E ADESSO VA AL CONFINE CON LA POLONIA PER PRENDERE I PROFUGHI UCRAINI PER PORTARLI IN ITALIA - L’EX TRUCE DEL PAPEETE DISTINGUE FRA I PROFUGHI VERI (“GLI UCRAINI SONO CULTURALMENTE E MORALMENTE A NOI VICINI”) E I MIGRANTI CHE VENGONO DALL'AFRICA O DALLA SIRIA - LA STOCCATA A DRAGHI: “MI PIACEREBBE CHE FOSSE IN PRIMA LINEA, MAGARI LO È, MA NOI NON LO SAPPIAMO…”