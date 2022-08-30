FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CINQUE ANNI FA IL M5S VOLEVA TAGLIARE LE PENSIONI D'ORO PER FINANZIARE IL REDDITO DI CITTADINANZA. VISTO CHE È FINITA COME SAPPIAMO, NICOLA FRATOIANNI NE HA PENSATA UN'ALTRA: ‘ABOLIZIONE DEI JET PRIVATI’. IL MESSAGGIO IMPLICITO È LO STESSO CHE 16 ANNI CAMPEGGIAVA, ESPLICITAMENTE, SU UN CELEBRE MANIFESTO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA, CON LA FOTO DI UN MEGA-YACHT E LA SCRITTA ‘ANCHE I RICCHI PIANGANO’. FALLITA L'ABOLIZIONE DELLA POVERTÀ, PROVIAMO CON L'ABOLIZIONE DELLA RICCHEZZA…”-