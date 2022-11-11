FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “’QUESTA NON È PIÙ LA REPUBBLICA DELLE BANANE!’ AVVERTE GIORGIA MELONI. ECCELLENTE PROPOSITO, QUELLO DI RENDERE FORTE E GIUSTO LO STATO. MA ESATTAMENTE, QUAND'È CHE SIAMO STATI ‘LA REPUBBLICA DELLE BANANE’? L'ANNO SCORSO, CON MARIO DRAGHI? CINQUE ANNI FA, CON PAOLO GENTILONI? DIECI ANNI FA, CON MARIO MONTI? A DIRE LA VERITÀ C'È STATO UN PREMIER SOPRANNOMINATO ‘IL CAVALIER BANANA’, ‘BANANAS’ E ‘IL BANANA’: GUIDAVA L'UNICO GOVERNO DI CUI HA FATTO PARTE GIORGIA MELONI…”-