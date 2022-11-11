FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “’QUESTA NON È PIÙ LA REPUBBLICA DELLE BANANE!’ AVVERTE GIORGIA MELONI. ECCELLENTE PROPOSITO, QUELLO DI RENDERE FORTE E GIUSTO LO STATO. MA ESATTAMENTE, QUAND'È CHE SIAMO STATI ‘LA REPUBBLICA DELLE BANANE’? L'ANNO SCORSO, CON MARIO DRAGHI? CINQUE ANNI FA, CON PAOLO GENTILONI? DIECI ANNI FA, CON MARIO MONTI? A DIRE LA VERITÀ C'È STATO UN PREMIER SOPRANNOMINATO ‘IL CAVALIER BANANA’, ‘BANANAS’ E ‘IL BANANA’: GUIDAVA L'UNICO GOVERNO DI CUI HA FATTO PARTE GIORGIA MELONI…

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

politica

E TANTI SALUTI ANCHE AL SUPERBONUS – DOPO IL REDDITO DI CITTADINANZA, IL GOVERNO RIVEDE ANCHE IL SUPERBONUS 110%, UN’ALTRA DELLE BANDIERE DEL M5S – IL MINISTRO GIORGETTI: “MAI VISTA UNA MISURA CHE COSTASSE COSÌ TANTO A BENEFICIO DI COSÌ POCHI” – GIORGIA MELONI SPERNACCHIA CONTE: “A CHI DICEVA CHE SI POTEVA ‘GRATUITAMENTE’ RISTRUTTURARE IL PROPRIO CONDOMINIO, RICORDO CHE È COSTATO ALLO STATO 60 MILIARDI, CON UN BUCO DI 38…” – DAL 2023 L’INCENTIVO SCENDERÀ DAL 110 AL 90%. MA RONZULLI E CATTANEO DANNO UNA STILETTATA ALLA MELONI: “FORZA ITALIA PRESENTERA' UN EMENDAMENTRO PER PROROGARE DI UN MESE IL SUPERBONUS”  – VIDEO