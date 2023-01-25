FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “COLPISCONO LE PAROLE DI DAVIDE CASALEGGIO SUL NUOVO CORSO DEI CINQUESTELLE, PAROLE CHE SUONANO COME TRE SBERLE. LA PRIMA: CONTE PRENDE UNO ‘STIPENDIO IMPORTANTE’ PER ‘PAGARSI LE VACANZE A CORTINA’. LA SECONDA: HA SNATURATO IL M5S E DOVREBBE CAMBIARGLI NOME. LA TERZA: SUO PADRE GIANROBERTO OGGI NON RICONOSCEREBBE ‘ASSOLUTAMENTE’ QUESTO MOVIMENTO. INVECE L’ALTRO FONDATORE, BEPPE GRILLO, SU QUESTI TEMI MANTIENE IL PIÙ STRETTO RISERBO. PER TRECENTOMILA BUONE RAGIONI…”

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FLASH! – ALTA TENSIONE IN CASA MELONI: OLTRE ALLO SCOPPIO  DELLE CORRENTI INTERNE (I GABBIANI DI RAMPELLI A ROMA, I FRATELLI LA RUSSA A MILANO), GIORGIA NON HA PER NULLA GRADITO L’ELEZIONE DEL SALVINIANO FABIO PINELLI ALLA VICEPRESIDENZA DEL CSM, A DISCAPITO DELLA SUA CANDIDATA DANIELA BIANCHINI - LA NOMINA DEL LEGHISTA HA AVUTO L’APPOGGIO DEL FORZISTA SISTO E DEL PIDDINO VIOLANTE, AMICO DI PINELLI MA ANCHE DEL “SUO” SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, ALFREDO MANTOVANO, CHE NON HA MOSSO UN DITO…

LA MELONI HA TARPATO LE ALI DEI “GABBIANI” – I “GIOVANI” DI FRATELLI D’ITALIA HANNO DEFINITIVAMENTE MESSO ALL’ANGOLO IL “PADRE NOBILE” RAMPELLI. UNA “ROTTAMAZIONE” NEI FATTI (LA MANCATA CANDIDATURA NEL LAZIO) MA ANCHE NEI SIMBOLI. LA PROVA? L’ANULARE SINISTRO DI CHIARA COLOSIMO: LA DEPUTATA MELONIANA SI ERA FATTA TATUARE NEL DITO UN GABBIANO, SIMBOLO DELLA CORRENTE DI RAMPELLI. OGGI, SULLO STESSO DITO, QUEL TATUAGGIO È STATO CAMUFFATO DA UN GHIRIGORO MAORI, CHE RENDE IRRICONOSCIBILE IL VOLATILE…