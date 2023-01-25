FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “COLPISCONO LE PAROLE DI DAVIDE CASALEGGIO SUL NUOVO CORSO DEI CINQUESTELLE, PAROLE CHE SUONANO COME TRE SBERLE. LA PRIMA: CONTE PRENDE UNO ‘STIPENDIO IMPORTANTE’ PER ‘PAGARSI LE VACANZE A CORTINA’. LA SECONDA: HA SNATURATO IL M5S E DOVREBBE CAMBIARGLI NOME. LA TERZA: SUO PADRE GIANROBERTO OGGI NON RICONOSCEREBBE ‘ASSOLUTAMENTE’ QUESTO MOVIMENTO. INVECE L’ALTRO FONDATORE, BEPPE GRILLO, SU QUESTI TEMI MANTIENE IL PIÙ STRETTO RISERBO. PER TRECENTOMILA BUONE RAGIONI…”-