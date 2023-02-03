FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “RICORDATE QUANDO BEPPE GRILLO GARANTIVA CHE GLI ELETTI DEL M5S AVREBBERO TRATTENUTO SOLO L’EQUIVALENTE DEL SALARIO DI UN IMPIEGATO, RESTITUENDO IL RESTO DEI 14 MILA EURO AI CITTADINI? ORA IL NUOVO ‘CODICE ETICO’ OBBLIGA I PARLAMENTARI A “RESTITUIRE” SOLO 500 EURO AL POPOLO, VERSANDONE 2000 A CONTE E TRATTENENDO TUTTO IL RESTO. NULLA DI SCANDALOSO, SIA CHIARO: LO FANNO TUTTI. PERÒ SAREBBE ONESTO METTERE UN CARTELLO ALL’INGRESSO DELLA NUOVA SEDE: ‘DIVERSAMENTE UGUALI’…”-