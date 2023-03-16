FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “COME SARÀ ACCOLTA AL CONGRESSO DELLA CGIL GIORGIA MELONI, LA PREMIER PIÙ A DESTRA DELL’ITALIA REPUBBLICANA? C’È CHI VUOLE LASCIARE LA SALA APPENA ARRIVERÀ. E C’È CHI VUOLE FISCHIARLA PRIMA CHE PARLI. COME FECERO GLI STUDENTI DEL MOVIMENTO ALLA SAPIENZA CON LAMA. O I DELEGATI SOCIALISTI AL CONGRESSO DI VERONA CON BERLINGUER. O I DISOCCUPATI NAPOLETANI A NAPOLI CON PIZZINATO. POI CI SAREBBE UNA TERZA SOLUZIONE, LA PIÙ ANTIFASCISTA DI TUTTE: DECIDERE DOPO AVERLA ASCOLTATA…”-