FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “STRACCIARE UN DISEGNO DI LEGGE IN AULA ERA L’UNICO COLPO DI TEATRO CHE ANCORA MANCAVA AL REPERTORIO DEI CINQUESTELLE, DOPO CHE HANNO LANCIATO BANCONOTE FINTE DA 500 EURO SUI BANCHI DEL GOVERNO, ESPOSTO STRISCIONI COME ALLO STADIO, FATTO SQUILLARE CONTEMPORANEAMENTE I LORO CELLULARI, AGITATO SALVADANAI PIENI DI MONETINE, OCCUPATO PER DUE GIORNI IL TETTO DI MONTECITORIO E PER UN GIORNO L’AULA DI PALAZZO MADAMA. PALAZZO CHIGI, INVECE, L’HANNO OCCUPATO PER DUE ANNI, OTTO MESI E DODICI GIORNI…”-