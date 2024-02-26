FLASH! – MA CHE CI AZ-ZECCA L’AGRICOLTURA CON LA ZECCA DELLO STATO? LEGGETE IL BANDO PER IL NUOVO UFFICIO STAMPA DELLA ZECCA, GUIDATO DALL'ECLETTICO FRANCESCO SORO (GIA' CAPO DI GABINETTO DI MALAGÒ AL CONI, CON CUI È FINITA A STRACCI, POI PASSATO AL MISE SOTTO L’ALA PROTETTIVA DI GIORGETTI) - SORO CHIEDE, TRA I REQUISITI, OLTRE A LAUREA E “CONSOLIDATA” ESPERIENZA NEI MEDIA, UNA DOTE INDISPENSABILE PER LA ZECCA: “RISULTERANNO SIGNIFICATIVE EVENTUALI ESPERIENZE RIFERITE ALLA FILIERA AGROALIMENTARE E VITIVINICOLA” - CHISSA' QUANTI CANDIDATI AVRANNO TALE COMPETENZA? AH, SAPERLO...
ANNUNCIO PER UFFICIO STAMPA CON RIFERIMENTO ALLA FILIERA AGROALIMENTARE E VITIVINICOLA - POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO FRANCESCO SORO ANNUNCIO PER UFFICIO STAMPA - POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO FRANCESCO SORO francesco soro foto mezzelani gmt 047FRANCESCO SORO
francesco soro foto mezzelani gmt 050
ANNUNCIO PER UFFICIO STAMPA - POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO