FLASH! – MA QUALE POLITECNICO E NORMALE DI PISA: LA CLASSE DIRIGENTE MELONIANA SI FORMA ALL'UNIVERSITÀ TELEMATICA. IL “COGNATO D’ITALIA”, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, DAL 2010 AL 2014, MENTRE ERA ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA GIUNTA POLVERINI, È RIUSCITO A LAUREARSI IN GIURISPRUDENZA ALL’UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - COINCIDENZA: IL FONDATORE DELL’UNICUSANO, STEFANO BANDECCHI, SOTTO INCHIESTA PER EVASIONE FISCALE, È UN GRANDE SPONSOR DI FRANCESCO ROCCA, IL CANDIDATO NEL LAZIO SPINTO MOLTO DA LOLLOBRIGIDA IN MODALITA' ANTI-RAMPELLI...-
DAGOREPORT – GIORGIA MELONI HA DECISO DI TAGLIARE DEFINITIVAMENTE LE VECCHIE RADICI (EURO-SCETTICISMO E SOVRANISMO): STA TRATTANDO UN’ALLEANZA TRA IL SUO GRUPPO ECR, CONSERVATORI E RIFORMISTI, E IL PPE IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024 – A NEGOZIARE CON BRUXELLES CI PENSA IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, GRANDE AMICO DEL PRESIDENTE DEL PPE MANFRED WEBER (BERLUSCONI, CHE SOGNAVA DI TRAGHETTARE GLI EX MISSINI NEL SALOTTO DEMOCRATICO EUROPEO, E' STATO SCAVALCATO) - NUOVO RAPPORTO TRA GIORGIA E URSULA CHE SOGNA LA RICONFERMA COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – L’OSTACOLO POLACCO E I SOCIALISTI FIACCATI DAL QATARGATE
A MELO’ FACCE TROMBA’ IN PACE! – IL VICEMINISTRO DI FRATELLI D’ITALIA, EDMONDO CIRIELLI, HA PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE CHE PREVEDE IL CARCERE PER TUTTI QUELLI CHE VERRANNO BECCATI MENTRE SI "DIVERTONO" CON UNA PROSTITUTA APPARTATI IN MACCHINA – NELLO STESSO ATTO È PREVISTO IL CARCERE ANCHE PER COLORO CHE GIRANO A PETTO NUDO PER LE VIE DELLE CITTÀ – FONTI DELLA MAGGIORANZA SMENTISCONO: “IL TEMA NON È IN AGENDA”
“GLI STATI UNITI STANNO OLTREPASSANDO LA LINEA ROSSA CON L’INVIO DEI TANK ALL’UCRAINA” – LA POTENTE SORELLA DEL DITTATORE NORDCOREANO CICCIO KIM ATTACCA LA DECISIONE DEGLI USA DI FORNIRE CARRI ARMATI A KIEV: “DIETRO QUESTA MOSSA C’È LA SINISTRA INTENZIONE DEGLI STATI UNITI DI REALIZZARE IL PROPRIO OBIETTIVO EGEMONICO ESPANDENDO ULTERIORMENTE LA GUERRA PER PROCURA PER DISTRUGGERE LA RUSSIA”
SAPETE QUAL ERA IL MITO DI GIORGIA MELONI AI TEMPI DEL LICEO? MICHAEL JACKSON - A “UN GIORNO DA PECORA” LE RIVELAZIONI DI UNA EX COMPAGNA DEL LICEO DELLA DUCETTA: “IL SUO BRANO PREFERITO ‘MAN IN THE MIRROR’. A 16 ANNI, ANDAMMO A UN SUO CONCERTO A ROMA. PRIMA PROVAMMO A VEDERLO SOTTO L’HOTEL IN CUI SOGGIORNAVA, LEI ERA EMOZIONATISSIMA – A SCUOLA LA CHIAMAVAMO PER COGNOME, ‘LA MELONI’. ERA L’UNICA CHE DOVEVA LAVORARE PER AIUTARE A CASA. MA ERA UNA SECCHIONA “AVEVA LA MEDIA DEL 9”
“PURTROPPO SONO STATO SCELTO PER RIMANERE. NON CAPISCO IL MOTIVO DELLA MIA VITA" - NEL GIORNO DELLA MEMORIA PARLA IL SOPRAVVISSUTO ALLA SHOAH SAMI MODIANO: "QUANDO ERO PRIGIONIERO A BIRKENAU DIVERSE VOLTE SAREI DOVUTO ENTRARE NELLE CAMERE A GAS E PER UN MOTIVO O L'ALTRO NON SONO ENTRATO. HO PROVATO UN SENSO DI COLPA, MI DICEVO: MA COME, HAI LASCIATO TUTTI DALL'ALTRA PARTE E SEI RIMASTO QUI?" - IL RICORDO DELLA SUA VISITA A BIRKENAU E LO STRAZIANTE DOCUMENTARIO DI WALTER VELTRONI “TUTTO DAVANTI A QUESTI OCCHI" (VIDEO)