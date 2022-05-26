Per Dagospia
Nessuno addio e nessuna confidenza, il ministro Di Maio non ha intenzione di lasciare il Movimento 5Stelle.
Peppe Marici, portavoce Di Maio
FLASH! – DI MAIO HA CONFIDATO AI SUOI FEDELI CHE STA PENSANDO DI USCIRE DAL MOVIMENTO FONDATO DA GRILLO E AFFONDATO DA CONTE. MA PER IL LIETO EVENTO, OCCORRERÀ ATTENDERE L’ESITO DELLE REGIONALI CHE SI CELEBRERANNO IN SICILIA IN AUTUNNO, DOVE PER LA PRIMA VOLTA PD E M5S HANNO DECISO DI CELEBRARE PRIMARIE COMUNI PER UNA TORNATA ELETTORALE. SE IL DUPLEX SICULO FALLIRÀ, SE NE ANDRÀ, DICE L’EX BIBITARO…(LA SMENTITA)-
Per Dagospia
Nessuno addio e nessuna confidenza, il ministro Di Maio non ha intenzione di lasciare il Movimento 5Stelle.
Peppe Marici, portavoce Di Maio
MA PENCE TE! - SECONDO TRE TESTIMONIANZE, DURANTE L’ASSALTO AL PALAZZO DEL CAMPIDOGLIO, IL 6 GENNAIO 2021, DONALD TRUMP "APPREZZÒ L’IDEA DI IMPICCARE IL SUO VICE MIKE PENCE", COME GRIDAVA LA FOLLA INFEROCITA - LA RIVELAZIONE SAREBBE SUPPORTATA DAI RACCONTI FORNITI AL COMITATO CHE INDAGA SUL TENTATIVO DI INSURREZIONE - PENCE ERA FINITO NEL MIRINO DEL "PUZZONE" PER LA SUA DECISIONE DI CERTIFICARE I VOTI CHE INDICAVANO BIDEN VINCITORE DELLE PRESIDENZIALI
FLASH! – IL CHIACCHIERATO “COMPROMESSO STORICO” NEL 2023 TRA LETTA E MELONI, ATTRAVERSO UN CAMBIO ENTRO L'ANNO DELLA LEGGE ELETTORALE IN CHIAVE PROPORZIONALE, HA SUBITO FATTO CAMBIARE IDEA A UN PREOCCUPATO SALVINI: "CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE A POCHI MESI DAL VOTO È POCO RISPETTOSO VERSO I CITTADINI ITALIANI..."
“HO CHIESTO A PUTIN LO SBLOCCO DEL GRANO IN UCRAINA. NON HO VISTO SPIRAGLI DI PACE” – DRAGHI RACCONTA LA TELEFONATA CON MAD VLAD: “MI SONO SENTITO IN DOVERE DI CHIAMARE IL PRESIDENTE RUSSO PER EVITARE UNA CRISI ALIMENTARE. GLI HO CHIESTO DI SBLOCCARE I PORTI SUL MAR NERO. LUI MI HA DETTO CHE…
FLASH! – INCAMERATO L'OBIETTIVO PRINCIPE, IL DONBASS, PUTIN ORA STA CERCANDO DI ROMPERE L’UNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA, INIZIANDO DA QUEI PAESI CHE PIÙ HANNO BISOGNO DELLE RISORSE RUSSE. E LA TELEFONATA DI OGGI POMERIGGIO CON DRAGHI NE È LA PROVA. CON TONI CORDIALI, HA RASSICURATO DRAGHI CHE CONTINUERÀ A FORNIRE GAS ALL'ITALIA...
TOCCATECI TUTTO MA NON I FUCILI D'ASSALTO - LA MENTE DI QUEGLI INVASATI DEGLI AMERICANI NON CAMBIERÀ NEMMENO DI FRONTE ALL'ENNESIMA STRAGE: NON CE L'HA FATTA OBAMA E NON CE LA FARÀ BIDEN A FARE UNA LEGGE CHE LIMITI LE ARMI, VISTO CHE ANCHE IN PASSATO OGNI INIZIATIVA È RIMASTA IMPANTANATA AL CONGRESSO - I REPUBBLICANI SONO ASSERVITI ALLE LOBBY E LA POPOLAZIONE RESTA DIVISA - IN TEXAS PER GLI UNDER 21 È PIÙ FACILE ACQUISTARE UNA PISTOLA CHE BERE UNA BIRRA AL PUB...