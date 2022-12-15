SILVIO BERLUSCONI ALL'AGRIBRIANZA
FLASH! – MENTRE EDITORIALISTI E TWITTAROLI SI INDIGNANO PER IL VIDEO IN CUI BERLUSCONI PROMETTE “UN PULLMAN DI TROIE” AI GIOCATORI DEL MONZA, LA FIGLIA MARINA È FURIBONDA PER IL FILMATO IN CUI IL CAV CLAUDICANTE E AFFATICATO BIASCICA DI “CAGNOLINI E CAGNOLONI” ALL’AGRIBRIANZA. MARINA È CONTRARIATA CON MARTA FASCINA PER AVER TRASCINATO BABBO SILVIO A UN EVENTO SECONDARIO IN QUELLE CONDIZIONI… - VIDEO-
RAO, DI TUTTO DI PIÙ – LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DEL TG2, CHE HA SPACCATO IL CDA DELLA RAI, È PARTE DI UNA "CORDIALE INTESA" TRA CARLO FUORTES E GIORGIA MELONI: L’AD RAI POTRÀ RESTARE IN SELLA AL CAVALLO DI VIALE MAZZINI FINO ALLA FINE DEL SUO MANDATO - DI UN DIRETTORE GENERALE FUORTES NON NE VUOLE SENTIR PARLARE - SOLO NEL 2024, IL MELONIANO GIAMPAOLO ROSSI POTRÀ DIVENTARE IL NUOVO CAPO DELLA TV PUBBLICA - CERCASI UN ACCORDO TRA GLI ALLEATI DI GOVERNO PER IL SUCCESSORE DELLA MAGGIONI (PETRECCA, CHIOCCI, LAUTONE)...
TRA L’ITALIA E L’EUROPA C’È UN BEL CLIMA – IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, SU TWITTER ATTACCA A BRUTTO MUSO CHRISTINE LAGARDE PER LA DECISIONE DI ALZARE I TASSI DI INTERESSE: “NON HO CAPITO IL REGALO DI NATALE CHE HA VOLUTO FARE ALL’ITALIA” – LE BORSE CHIUDONO IN ROSSO DOPO LA DECISIONE, E LO SPREAD CRESCE, SOPRATTUTTO PER L’ANNUNCIO DELL’AVVIO, DA MARZO, DEL “QUANTITATIVE TIGHTENING”, CIOÈ LA RIDUZIONE DEI TITOLI NEL PORTAFOGLIO DELLA BCE…
FISCO PER FIASCHI – IL VICEMINISTRO DELLA GIUSTIZIA, L’EX AVVOCATO DI BERLUSCONI FRANCESCO PAOLO SISTO, ANNUNCIA L’IDEA DI UNO STOP AI “REATI MERAMENTE FORMALI” PER CHI ADERISCE ALLA PACE FISCALE, E SCATENA UN PANDEMONIO – TENSIONE IN COMMISSIONE ALLA CAMERA, CON I GRILLINI CHE AZZANNANO: "È INACCETTABILE OGNI COLPO DI SPUGNA SU IPOTESI DI FALSE FATTURAZIONI, FATTURE INESISTENTI, OMESSA DICHIARAZIONE O DICHARAZIONE INFEDELE..."
NON SOLO MAZZETTE: IL QATAR SI È FATTO APRIRE LE PORTE DELL’EUROPA SFRUTTANDO LA CRISI ENERGETICA – IL PAESE DEL GOLFO SI È RESO “INDISPENSABILE” PER BRUXELLES COLMANDO IL VUOTO LASCIATO DAL GAS RUSSO. COSI’, NEL GIRO DI POCHI MESI, IL PARLAMENTO EUROPEO HA MESSO DA PARTE I DUBBI SUL RISPETTO DI DIRITTI UMANI, HA ARCHIVIATO LE INDAGINI SUI COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI DELLA PRINCIPALE SOCIETÀ ENERGETICA DI DOHA E PERMESSO A “QATAR AIRWAYS” DI SFRUTTARE SENZA LIMITI GLI AEROPORTI EUROPEI...
COME SI CAMBIA, PUR DI ACCONTENTARE L'ELETTORATO "DE SINISTRA" - JOE BIDEN HA FIRMATO IL "RESPECT FOR MARRIAGE ACT", LA LEGGE FEDERALE PER LA PROTEZIONE DEI MATRIMONI FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E ANCHE I MATRIMONI INTERRAZZIALI. PER L'OCCASIONE, HA ACCOLTO ALLA CASA BIANCA I CANTANTI FLUIDI CINDY LAUPER E SAM SMITH - È UNA GRAN "PARACULATA" DI "SLEEPY JOE": OGGI INDOSSA L'ARMATURA DA PALADINO DIFENSORE DEI DIRITTI LGBT, MA NEL 1996 AVEVA VOTATO A FAVORE DEL DEFENSE OF MARRIAGE ACT, CON IL QUALE SI CERTIFICAVA CHE IL MATRIMONIO ERA SOLO QUELLO ETEROSESSUALE…