FLASH – I MILLE TALENTI DI LOLLO: ANCHE ENTOMOLOGO! - FRANCESCO LOLLOBRIGIDA INCONTRA UN GRUPPO DI BAMBINI A “TERRA MADRE. SALONE DEL GUSTO” E POI FA UN POST DAL SAPORE DI SUPERCAZZOLA: “DALLE API IMPARERANNO TANTO, SOPRATTUTTO A NON PENSARE A SE STESSI PRIMA CHE AGLI ALTRI…” – MA L’EX COGNATO D’ITALIA AVRÀ RACCONTATO AI PICCOLI CHE LE 50MILA API CHE POPOLAVANO L’ALVEARE SUL TETTO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA SONO MORTE MISERAMENTE QUEST’ESTATE?-
DAGOREPORT – MAOMETTO? SÌ, MAOMETTO IN TASCA – GLI ULTIMI AVVENIMENTI IN MEDIORIENTE DIMOSTRANO LA PERVASIVITÀ DEL MOSSAD CHE, GRAZIE AI SOLDI, HA COMPRATO CHIUNQUE: FUNZIONARI, AGENTI, INFORMATORI – A BEIRUT E TEHERAN SI MORMORA: HASSAN NASRALLAH POTREBBE ESSERE VIVO E PORTATO IN SIRIA. È SOLO PROPAGANDA DI REGIME? – LE MOSSE DI NETANYAHU: CREARE UN’AREA CUSCINETTO DI 25 CHILOMETRI IN LIBANO E SEMINARE ZIZZANIA TRA SUNNITI E SCIITI…
FLASH – L’INCHIESTA SUI RAPPORTI TRA I GRUPPI ULTRAS E LE SOCIETÀ INTER E MILAN, POTREBBE PRESTO ARRIVARE NELLA CAPITALE E SQUARCIARE IL VELO DI OMERTÀ SUI LEGAMI TRA CURVE DI ROMA E LAZIO E IL MONDO DI MEZZO CRIMINALE - LE RELAZIONI PERICOLOSE TRA I SUPPORTER LAZIALI E GLI ULTRÀ INTERISTI - CHISSÀ SE, NELLE PROSSIME SETTIMANE, VERREMO A SAPERE QUAL È LA VERA RAGIONE DELL’IMPROVVISO E INCOMPRENSIBILE ESONERO DI DANIELE DE ROSSI E DELLE CONSEGUENTI DIMISSIONI DI LINA SOULOUKOU...
DAGOREPORT – CASTELLITTO DI…SABBIA: L’ULTIMA TROVATA DEL PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE? UN AUTISTA A SUA DISPOSIZIONE, ANCHE SE A CINECITTÀ NON SI VEDE QUASI MAI – AL MINISTERO DELLA CULTURA INIZIANO A CHIEDERSI SE L’ATTORE SIA STATA UNA BUONA SCELTA: TRA INCENDI MAL DOMATI, VILLE DI LUSSO E CONSULENZE ALLA MOGLIE, GLI INCIAMPI INIZIANO A ESSERE UN PO’ TROPPI – IL RUOLO DI ANGELO TUMMINELLI, VERO DOMINUS DEL CSC
NON È CON LE GUERRE CHE SI ESTIRPA IL TERRORISMO – ISRAELE POTREBBE INVADERE IL LIBANO GIÀ QUESTA SETTIMANA MA NON CAMBIERA' GRANCHE' – NETANYAHU E I SUOI ALLEATI FINGONO DI NON CAPIRE CHE PER RISOLVERE IL PROBLEMA ALLA RADICE
BISOGNA CREARE UNO STATO PALESTINESE - PER CREARE UN “NUOVO ORDINE” DI PACE IN MEDIO ORIENTE, TEL AVIV HA BISOGNO DI AVERE DALLA SUA PARTE LE OPINIONI PUBBLICHE INTERNAZIONALI: FARE GUERRA E ELIMINARE I CAPI DI HAMAS E HEZBOLLAH NON BASTERA' - IL MESSAGGIO DI NETANYAHU AGLI IRANIANI: "PRESTO SARETE LIBERI". IL PENTAGONO INVIA ALTRI SOLDATI E AEREI DA CACCIA IN MEDIO ORIENTE
DAGOREPORT - LA GUERRA D’ATTRITO NEL CENTRODESTRA NON SI FERMA A UCRAINA, AUTONOMIA, RAI, BANCHE E CANONE, MA SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA SORPRENDENTE ATTRICE PROTAGONISTA: BARBARA D’URSO – A VIALE MAZZINI SI MORMORA CHE DIETRO L’OSPITATA DELLA CONDUTTRICE A “BALLANDO CON LE STELLE” (COSTO: 70MILA EURO) CI SIA LO ZAMPINO DI TELEMELONI. UNA PIZZA IN FACCIA A PIER SILVIO BERLUSCONI, CHE HA ALLONTANATO “BARBARIE” DA MEDIASET E NON VUOLE VEDERLA NEMMENO SULLE ALTRE RETI – L’AFFONDO DI GASPARRI SULLE BANCHE E SU ELON MUSK, L’AUTONOMIA, IL POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALE: TUTTE LE SCHERMAGLIE TRA FRATELLI D’ITALIA, FORZA ITALIA E LEGA…