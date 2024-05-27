DAGO SCOOP DI IERI
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bergoglio-noi-te-do-io-politicamente-corretto-quot-396191.htm
FLASH! – NON C’È SOLO “TROPPA ‘FROCIAGGINE’”, COME DICE IL PAPA. C’È ANCHE TROPPA PARACULAGGINE – ORA, IN APERTURA SUL SITO DI “REPUBBLICA.IT”, BRILLA LO SCOOP POSTATO IERI, ALLE 16, DA DAGOSPIA SU BERGOGLIO E LE “CHECCHE NEI SEMINARI” – IL VATICANISTA IACOPO SCARAMUZZI LEGGE QUESTO DISGRAZIATO SITO E TRADUCE “A QUANTO RISULTA A REPUBBLICA DA PIÙ FONTI CONCORDANTI…” – BRAVO, CONTINUA COSÌ CHE HAI UNA CARRIERA CON IL COPIA & INCOLLA…-
DAGO SCOOP DI IERI
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bergoglio-noi-te-do-io-politicamente-corretto-quot-396191.htm
DAGOREPORT - CHE SUCCEDE SE IL 10 GIUGNO, APERTE LE URNE, IL DIVARIO TRA M5S E PD RISULTASSE MOLTO FORTE, O ADDIRITTURA ELLY SCHLEIN RIUSCISSE A DOPPIARE LA PERCENTUALE DEI 5STELLE? - I SOGNI DI GLORIA DI CONTE "LEADER DELLA SINISTRA” FINIREBBERO NEL CESTINO DELLE AMBIZIONI SBAGLIATE MA SOPRATTUTTO COMINCEREBBE LA GUERRA CIVILE NEL MOVIMENTO - CONTE HA CONTRO LA NOMENKLATURA CHE È STATA TAGLIATA FUORI DALLA NORMA DEL DOPPIO MANDATO: FICO, FRACCARO, BONAFEDE, BUFFAGNI, TAVERNA, RAGGI, DI BATTISTA, TUTTI MIRACOLATI CHE SI ERANO ABITUATI ALLA CUCCAGNA PARLAMENTARE DEI 15 MILA EURO AL MESE - ALL’OSTILITÀ DEI REDUCI E COMBATTENTI DEL GRILLISMO CON AUTO BLU, AGGIUNGERE LA FRONDA DEI PENTASTELLATI CHE NON HANNO PER NULLA DIGERITO L’AUTORITARISMO DI CONTE QUANDO HA SCELTO I SUOI FEDELISSIMI DA PIAZZARE IN LISTA PER LE EUROPEE, SENZA PASSARE DALLE SELEZIONI ONLINE E FACENDOLI VOTARE DAGLI ATTIVISTI IN UN ELENCO BLOCCATO...
"NELLA CHIESA C'È TROPPA ARIA DI FROCIAGGINE" - IERI DAGOSPIA HA SANTIFICATO LA SANTA DOMENICA CON UNO SCOOP SU BERGOGLIO COATTO CHE OGGI IMPAZZA SU TUTTI I SITI (A PARTE ''REPUBBLICA'') - PAPALE PAPALE: I VESCOVI DEVONO SEMPRE "METTERE FUORI DAI SEMINARI TUTTE LE CHECCHE, ANCHE QUELLE SOLO SEMI ORIENTATE" - LO RIFERISCONO PARECCHI VESCOVI ITALIANI INTERVENUTI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI, DOVE PAPA FRANCESCO HA RIBADITO PUBBLICAMENTE, MA A PORTE CHIUSE, LA SUA NOTA CONTRARIETÀ AD AMMETTERE AL SACERDOZIO CANDIDATI CON TENDENZE OMO - BERGOGLIO NON È NUOVO A UN LINGUAGGIO SBOCCATO. DURANTE LA RECENTE VISITA A VERONA, HA RACCONTATO UNA STORIELLA… - VIDEO
INTRIGO INTER-NAZIONALE! PERCHÉ NESSUNO HA MAI COMUNICATO PRIMA CHE IL FONDO ASIATICO LIONROCK, AZIONISTA DEL 31% DEL CLUB NERAZZURRO, È USCITO AL MOMENTO DEL PRESTITO DI OAKTREE NEL 2021? E CHI SI CELAVA DIETRO I SOCI DEL FONDO? AZIONISTI ITALIANI, COME QUALCUNO PENSA? MATERIALE PER LA GIUSTIZIA E ANCHE PER LA PROCURA FEDERALE DEL CALCIO. LO SCUDETTO DELLA SECONDA STELLA DELL’INTER RISCHIA DI PASSARE DI MANO? DIPENDE…
PANICO FRA I SONDAGGISTI ITALIANI PER IL SERVIZIO DI “REPORT” CHE ANDRÀ IN ONDA QUESTA SERA! – LA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI FONIRÀ LE PROVE DI QUELLO CHE GLI ITALIANI DA MOLTO TEMPO SOSPETTAVANO: LA GRAN PARTE DEI SONDAGGI POLITICI SONO MENO ATTENDIBILI DEI TAROCCHI (NON SI SALVA NESSUNO, DA NOTO ALLA GHISLERI) – ORA NON RESTA CHE FARLO CAPIRE ANCHE AI PARTITI E AI LEADER CHE CONTINUANO A BUTTARE MILIONI DI EURO… – VIDEO
FLASH – DA MONTANELLI A BORSELLI! NELLA REDAZIONE DEL “GIORNALE” MONTA L’INCAZZATURA PER L’AMPIO SPAZIO DATO A HOARA BORSELLI. L’EX SHOWGIRL, COLLABORATRICE E ULTIMA ARRIVATA, SI PRENDE LE INTERVISTE PIÙ IMPORTANTI E ALLE CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DEL QUOTIDIANO LE SONO STATI AFFIDATI IMPORTANTI PANEL DA MODERARE (UNO SULLA SOSTENIBILITÀ CON I VERTICI DI FS E INTESA E UN ALTRO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE…)