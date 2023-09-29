PIERO BENASSI CON MARIA ELENA BOSCHI PIERO BENASSI CON MARIA ELENA BOSCHI PIERO BENASSI CON MARIA ELENA BOSCHI
FLASH – PARE CHE GIUSEPPE CONTE SIA INCAZZATO NERO CON PIERO BENASSI, SUO EX CONSIGLIERE DIPLOMATICO (E POI SOTTOSEGRETARIO E AUTORITÀ DELEGATA PER LA SICUREZZA), ORA RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UE: LA COLPA DELL’EX AMBASCIATORE? UN EVENTO, CON FOTO E VIDEO PUBBLICIZZATI SU FACEBOOK, INSIEME A MARIA ELENA BOSCHI. SEMBRA CHE BENASSI STIA GIOCANDO SU DUE TAVOLI…-
PIERO BENASSI CON MARIA ELENA BOSCHI PIERO BENASSI CON MARIA ELENA BOSCHI PIERO BENASSI CON MARIA ELENA BOSCHI
FLASH! – BAD NEWS PER IL SISTEMA NERVOSO DELLA MARCHESA MELONI, SEMPRE PIÙ DESTABILIZZATO DA IMMAGINARI COMPLOTTI: LO SPREAD NON CALA. OGGI SI È FERMATO A 194 - I MERCATI INTERNAZIONALI SONO IN FASE DI “ALLERTA” A CAUSA DELL’INSTABILITÀ DEL GOVERNO - AD ESEMPIO, SI CHIEDONO: CHI PRENDE LE DECISIONI AL MEF: GIORGETTI, SALVINI O MELONI? - UN BANCHIERE INGLESE: “I MERCATI HANNO BISOGNO DI TRANQUILLITÀ, NON DI UN GOVERNO NERVOSO…”
DAGOREPORT! - SIAMO ARRIVATI ALLA CANNA DEL GAS? LO SPREAD QUESTA MATTINA HA TOCCATO QUOTA 200, CON I RENDIMENTI BTP AI MASSIMI DA 10 ANNI A QUESTA PARTE - DAL NADEF SCODELLATO DAL GOVERNO MELONI I MERCATI INTERNAZIONALI SI ASPETTAVANO UNA RIDUZIONE DEL NOSTRO ENORME DEBITO PUBBLICO DELLO 0,5%, INVECE SI SONO TROVATI LO 0,1%. E L’ALGORITMO DEI FONDI HA SUBITO DATO ORDINE DI VENDERE I BTP - MA IL PEGGIO ARRIVERÀ FRA DUE SETTIMANE CON LO SBARCO A ROMA DELLE PRINCIPALI AGENZIE DI RATING…
COME MAI PAOLO BERLUSCONI, CHE NON HA MAI AVUTO IL DNA AFFABULATORIO, EGO-ESPANSO E ARCI-NARCISISTA DEL FRATELLO MAGGIORE SILVIO, HA LEGNATO SENZA ALCUN RIGUARDO MARTA FASCINA, ULTIMA INCONSOLABILE COMPAGNA DEL FRATELLO DEFUNTO? DIETRO LA REPRIMENDA SI PUÒ LEGGERE UN AVVISO DI SFRATTO DEL BISCIONE FAMILY. CARA MARTA, A FINE ANNO PREPARA LE VALIGIE, GIRA I TACCHI E MOLLA ARCORE: CON I 100 MILIONI DI EREDITÀ INTASCATI PER AVER TENUTO STRETTA COME UNA TRAPPOLA PER TOPI LA MANO DI SILVIO, PUOI TROVARE, CON IL TUO AMATO PAPÀ AL SEGUITO, UN'ALTRA DOVIZIOSA DIMORA - DIETRO TALE BRUTALE AVVISO DI CAMBIARE ARIA, C’È IL DESIDERIO DI PIERSILVIO DI PRENDERE POSSESSO DELLA REGGIA BRIANZOLA (ANCHE PERCHE' LA FOLTA SERVITU' GRAVA SULLE TASCHE DEI BERLUSCONI)
DAGOREPORT! - COME È ANDATO IL FACCIA A FACCIA TRA GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHÉ PER FARE CHIAREZZA SUI GUAI GIUDIZIARI DELLA “PITONESSA”? LA PREMIER HA FATTO NOTARE CHE UN PASSO INDIETRO SAREBBE SAGGIO, LA SANTADECHÉ HA DIFESO LA SUA POSIZIONE, ACCUSANDO I QUOTIDIANI DI DIFFONDERE BALLE, E HA GARANTITO CHE L’INCHIESTA SI SGONFIERÀ - LA SORA GIORGIA HA DATO FIDUCIA ALLA “SANTA” MA LE HA ANCHE SBATTUTO IN FACCIA UNA PROMESSA: SE ARRIVASSE PER TE IL RINVIO A GIUDIZIO, SARÒ IO STESSA AD ANNUNCIARE LE TUE DIMISSIONI...
DAGOREPORT – COM’È ANDATO L’INCONTRO TRA EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI? LA PREMIER È TORNATA DRAGHETTA: NO A TONI TRUCI, LARGO AI SORRISI – IL TOYBOY DELL’ELISEO E' STATO DISPONIBILE SUL TEMA MIGRANTI, MA HA INCALZATO LA SORA GIORGIA SULL'INVITO A PONTIDA DI SALVINI A MARINE LE PEN, SUA PRIMA AVVERSARIA ALLE ELEZIONI EUROPEE (NEL MIRINO ANCHE LA KERMESSE SOVRANISTA DI DICEMBRE) – I DUBBI DI MACRON SUL ''PIANO MATTEI'': NON ESISTE, NON C'E' ALCUN DOCUMENTO, SE NON DIECI PAGINETTE E SLIDE PREPARATE DALL'ENI - TAJANI A BERLINO PER RICUCIRE I RAPPORTI DOPO LA DURISSIMA MISSIVA DI MELONI A SCHOLZ...