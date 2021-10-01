FLASH! – SALVINI ADDIO! FINISCE NEL CASSETTO DEI RICORDI LA LEGA DI LOTTA E DI GOVERNO – I DRAGHIANI GIORGETTI E ZAIA HANNO DECISO: SARÀ MASSIMILIANO FEDRIGA, PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, IL PROSSIMO LEADER CARROCCIO…-
FLASH! – SALVINI ADDIO! FINISCE NEL CASSETTO DEI RICORDI LA LEGA DI LOTTA E DI GOVERNO – I DRAGHIANI GIORGETTI E ZAIA HANNO DECISO: SARÀ MASSIMILIANO FEDRIGA, PRESIDENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, IL PROSSIMO LEADER CARROCCIO…-
VIENI A MENARE IN PUGLIA – TIZIANO DE PIRRO, CANDIDATO DEL M5S AL CONSIGLIO COMUNALE DI NARDÒ, HA DENUNCIATO DI ESSERE STATO AGGREDITO ALLA FINE DEL COMIZIO DEL SINDACO USCENTE PIPPI MELLONE, VICINO A CASAPOUND – SECONDO IL GRILLINO SAREBBE STATA UN’AGGRESSIONE POLITICA. MA MELLONE, NOTO ANCHE PER L’INSOLITO APPOGGIO ARRIVATO DAL GOVERNATORE PD MICHELE EMILIANO, SMENTISCE TUTTO: “LA POLITICA NON C’ENTRA, LE RAGIONI DELLO SCONTRO SONO DI NATURA ESCLUSIVAMENTE CALCISTICA…” – VIDEO
AL “BARONE NERO” NUN JE DEVI ROMPE ER CA’ – ROBERTO JONGHI LAVARINI SI VENDICA DOPO L’INCHIESTA DI “FANPAGE” PUBBLICANDO LE FOTO CON MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI: “NESSUNO FACCIA FINTA DI NON CONOSCERMI O, PEGGIO, SI PERMETTA DI OFFENDERE GRATUITAMENTE ME E LA COMUNITÀ DI VERI PATRIOTI CHE RAPPRESENTO. IL 5% DI VOTI DELLA "DESTRA RADICALE" FA GOLA A TUTTI” – “NESSUNO HA DATO O RICEVUTO SOLDI, PUNTO: SOLO FUMO SENZA ARROSTO. NON APPARTENGO A NESSUNA LOGGIA MASSONICA. ANCHE PERCHÉ IL 90% DELL AMASSONERIA È NOTORIAMENTE DI SINISTRA…”
AJO, OJO E CAMPIDOGLIO – I GIORNALISTI ESPERTI DI POLITICA ROMANA FANNO LE LORO PREVISIONI IN VISTA DEL VOTO NELLA CAPITALE – DESARIO: “LUNEDÌ POTREBBE ESSERCI QUALCHE SORPRESA. SOPRATTUTTO TRA NOI GIORNALISTI IL RISCHIO BOLLA ESISTE” – STEFANO COSTANTINI: “AL BALLOTTAGGIO ARRIVERANNO MICHETTI E GUALTIERI” – DI PIAZZA: "CONTERANNO LE TEMATICHE DI CARATTERE LOCALE" – MARTINI: “CALENDA PUÒ CRESCERE CON L’ENDORSEMENT DI GIORGETTI. ARRIVARE TERZO PER LUI SAREBBE…”
“UN PARTITO CHE HA NELLE SUE FILE DUE TIPI COME CARLO FIDANZA E ROBERTO JONGHI LAVARINI PUÒ ASPIRARE ALLA GUIDA DEL GOVERNO?” – MARCELLO SORGI: “C'È UNA QUESTIONE APERTA CHE MELONI, PRESTO O TARDI, NON POTRÀ ELUDERE” – “FINI ALMENO FECE UN TENTATIVO DI INNESTARE NEL CORPACCIONE DEL PARTITO POST-FASCISTA QUALCHE FIGURA DI INTELLETTUALE CHE AVREBBE DOVUTO SCOLORIRE L'ANIMA PIÙ DURA DELL'EX-MSI. MELONI INVECE HA VOLUTO INTORNO A SÉ LA GENERAZIONE NUOVA DELLA DESTRA GIOVANILE, SENZA ALCUN RIGUARDO PER LE BIOGRAFIE PERSONALI E PER IL PASSATO NON SEMPRE ESEMPLARE…”