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FLASH! – A SAN VALENTINO METTETE A LETTO I PUPI: ALLE 18, AL TEATRO MANZONI DI ROMA, ANDREA GIAMBRUNO APRIRÀ IL SUO CUORE A CANDIDA MORVILLO PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DELLA GIORNALISTA, “SEI UN GENIO DELL’AMORE E NON LO SAI. AMARE E FARSI AMARE IN SEI SEMPLICI PASSI”. CHISSÀ CHE CONSIGLI DARÀ L’EX COMPAGNO DI GIORGIA MELONI, CHE PROPONEVA “FOURSOME” ALLE COLLEGHE “APERTURISTE”, A CUI ASSICURAVA: "QUI SI SCOPA" – VIDEO-
CANZONI E FORCONI - DAVANTI AL PRIMO VERO STRAPPO DI UNA CATEGORIA A LEI FEDELISSIMA, QUELLI DEGLI AGRICOLTORI, LA DUCETTA, GIÀ IN CALO DI CONSENSI, SI FA CONCAVA E CONVESSA, DI LOTTA E DI GOVERNO, A SINISTRA ANCORA UNA VOLTA SOLO SILENZIO - GIANNINI: ‘’CI SONO LE EUROPEE ALLE PORTE, CHE LA SPINGONO A UNA CANDIDATURA DA CAPOLISTA OVUNQUE. C’È UN SALVINI IN CADUTA LIBERA E IN MODALITÀ PRE-PAPEETE CHE LA SCONFESSA SU TUTTO, LA SABOTA SUL FRECCIANERA ROMA-SANREMO, LA SCAVALCA SULLE CONCESSIONI AI CONTADINI, LA SFRUCULIA SUGLI AFFETTI PIÙ CARI, ASFALTANDO IL MINISTRO-COGNATO. EBBENE, DAVANTI A TANTO BORDELLO, AVETE NOTIZIE DEL PD DI ELLY SCHLEIN?’’
FLASH! - PROFUMO DI FIORI D'ARANCIO PER ANGELICA DONATI, FIGLIA 37ENNE DI MILLY CARLUCCI, E IL 58ENNE PRINCIPE FABIO BORGHESE? - LEI: RAMPANTE IMPRENDITRICE E MANAGER, RECENTEMENTE ENTRATA NEL CDA DI TERNA - LUI: EREDE DELLA DINASTIA DI PAPA PAOLO V, GIA' CONIUGATO CON TRE FIGLI CON JACARANDA FALCK CARACCIOLO, EX DI YVONNE SCIO' E DI CLAUDIA GERINI - TUTTO OK? MACCHE': DICONO CHE LA RELAZIONE NON ABBIA IL GRADIMENTO DELLA FAMIGLIA CARLUCCI-DONATI...
DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…
DAGOREPORT! - TUTTI I FASCI, PRIMA O POI, ARRIVANO AL PETTINE: NEI PROSSIMI GIORNI, QUANDO IL PPE UFFICIALIZZERÀ LA RICANDIDATURA DI URSULA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE, CHE FARA' ''IO SO' GIORGIA'': ANNUNCERA' IL VOTO DI FDI A FAVORE DELL'EX COCCA DELLA MERKEL O RESTERÀ AD ASPETTARE I RISULTATI DELLE EUROPEE? PROBABILMENTE SCEGLIERÀ IL SILENZIO - UN ENDORSEMENT DI MELONI PRO URSULA, FATTO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE, LA ESPORREBBE AL FUOCO DI FILA DI SALVINI CHE AVREBBE GIOCO FACILE NELL'ACCUSARLA DI “CAMALEONTISMO”, METTENDOLA AL MURO PER “L’INCIUCIO” COGLI ODIATI SOCIALISTI E LIBERALI - PEI SONDAGGISTI, I VOTI DELLA DUCETTA NON SERVIRANNO A INCORONARE URSULA MA, SOTTO SOTTO, LEI SPERA DI POTER ESSERE DETERMINANTE PER OTTENERE UN COMMISSARIO DI PESO...
IL BALLO DEL QUI PRO QUA - FIORELLO È UNO SHOWMAN STRAORDINARIO MA HA UN LATO DEBOLE: NON ACCETTA LE CRITICHE – DOPO LA MESSA IN ONDA DEL SUO SIPARIETTO DANZANTE CON TRAVOLTA (IDEATO E SBALLATO CON AMADEUS), ROSARIO SPIPPOLA I SOCIAL. E QUANDO SI RENDE CONTO CHE LA GAG VIENE SPERNACCHIATA DAI PIÙ IN GAG-ATA, E’ SUBITO TRAGEDIA. ALLORA IL FIORELLO FERITO NELL'ONORE SITRAVESTE DA ALDO GRASSO E SI FA UNA STRONCATURA PREVENTIVA: "UNA DELLE GAG PIÙ TERRIFICANTI DELLA STORIA DELLA TV!" – LA STIZZA DI AMADEUS: "QUESTA POLEMICA LA POSSO IMMAGINARE SE TRAVOLTA AVESSE PRESO 400 MILA EURO PER FARE QUELLA CAGATA LÌ. SE NEL MOMENTO NON GLI PIACEVA PIÙ LA GAG… NON È CHE È COLPA MIA PERCHÉ GLIELA AVEVO SPIEGATA. EVIDENTEMENTE NON SE L’È SENTITA SUA, MA NON PENSIAMO CHE LA RESPONSABILITÀ SIA DEL SERVIZIO PUBBLICO”