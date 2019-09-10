FLASH! – IL SENATO APPROVA LA FIDUCIA AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ CON 169 FAVOREVOLI E 133 CONTRARI. PER IL PRIMO ESECUTIVO CONTE I SÌ ERANO STATI 171, MA CON PIÙ ASTENUTI (25) E 117 NO

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