FLASH! – IL SENATO APPROVA LA FIDUCIA AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ CON 169 FAVOREVOLI E 133 CONTRARI. PER IL PRIMO ESECUTIVO CONTE I SÌ ERANO STATI 171, MA CON PIÙ ASTENUTI (25) E 117 NO-
FLASH! – IL SENATO APPROVA LA FIDUCIA AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ CON 169 FAVOREVOLI E 133 CONTRARI. PER IL PRIMO ESECUTIVO CONTE I SÌ ERANO STATI 171, MA CON PIÙ ASTENUTI (25) E 117 NO-
“LE DONNE TRADITE SONO SEMPRE LE PEGGIORI” - PIER FERDINANDO CASINI FA IL SIMPATICO IN SENATO E ATTACCA LA LEGA: “NON ABBIATE CRISI DI GELOSIA”, E DAI BANCHI DEL CARROCCIO APPLAUDONO IRONICAMENTE - “MI PIACCIONO QUESTE CONVERSIONI TARDIVE”, POI SI RIVOLGE AI GRILLINI: “CHI L’AVREBBE MAI DETTO CHE CI SAREMMO TROVATI SEDUTI COSÌ VICINO?” - VIDEO
LA RICONOSCETE? È STATA UN'ATTRICE-ICONA DEGLI ANNI '90, DI FILM PER TEENAGER, SEXY, HORROR. LA SUA CARRIERA È POI EVOLUTA, NEGLI ULTIMI ANNI LE È STATA DIAGNOSTICATA UNA MALATTIA PER CUI SI SOTTOPONE A TERAPIE MOLTO DURE. MA HA DECISO DI RACCONTARLA SENZA FILTRI, SPESSO IN MODO IRONICO, PER DARE CORAGGIO E SPERANZA AGLI ALTRI
SPIFFERI&VELENI DAL NAZARENO - DOPO IL VIA LIBERA ALLA FIDUCIA AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ SI APRE LA PARTITA DEI SOTTOSEGRETARI CHE DOVRANNO AFFIANCARE I MINISTRI DEL CONTE BIS - OCCHI PUNTATI SUL PIDDINO MANZELLA, ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO IN REGIONE LAZIO. POTREBBE ESSERE LA CHIAVE DI UN’OPERAZIONE CHE… - ECCO I NOMI CHE SI FANNO AL NAZARENO (DOVE SI FIDANO PIU’ DI CONTE CHE DI RENZI…)
MI ASTENGO QUINDI ESISTO – RICHETTI E PARAGONE NON HANNO VOTATO LA FIDUCIA AL CONTE BIS, MA SI SONO ASTENUTI – L’EX GIORNALISTA CHE CI HA SBOMBALLATO PER GIORNI SULLA SUA CONTRARIETÀ AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ: “LA MIA TENTAZIONE DI VOTARE NO È FORTE” - RICHETTI: “NON POSSO PER COERENZA VOTARE LA FIDUCIA MA MI ASTERRÒ PER NON CUMULARE IL MIO VOTO A QUELLO DELLA LEGA. ANDRÒ NEL GRUPPO MISTO E...” – VIDEO
GABRIELLI PRENDE A MANGANELLATE SALVINI - IL CAPO DELLA POLIZIA: “INDOSSARE LE MAGLIETTE DELLE FORZE DELL’ORDINE? COSÌ FACENDO SI RISCHIA DI IMMAGINARE CHE I CITTADINI SIANO UNA BANDA DI IDIOTI” - POI PRECISA: "NON HO MAI VISSUTO COME UNA SITUAZIONE NEGATIVA IL FATTO CHE INDOSSASSE POLO O GIACCHE DELLA POLIZIA, BENSÌ COME UN SEGNO DI VICINANZA. È IL PENSIERO ESPLICITATO ANCHE DURANTE IL MINISTERO SALVINI"