FLASH! – SPINOZA TWEET: “COLLOQUIO TELEFONICO TRA MATTARELLA E SALVINI. ‘MA SEMPRE IN ESTATE DEVI ROMPERE IL CAZZO?’” – “CI FOSSE STATO ANCORA MORISI, A QUEST'ORA SALVINI AVREBBE GIÀ POSTATO CINQUE STORIE DI IMPRENDITORI SUICIDI E TRE DI SENEGALESI CHE HANNO STUPRATO UN'ANATRA” – “IL MOVIMENTO 5 STELLE INSISTE SUI NOVE PUNTI. UNO PER OGNI PARLAMENTARE RIMASTO…”-
ERDOGAN RIPAGA PUTIN CON LA SUA MONETA – AL VERTICE BILATERALE DI TEHERAN, IL “SULTANO” TURCO HA FATTO ASPETTARE “MAD VLAD” PER QUASI UN MINUTO, DA SOLO IN UNA STANZA – LE RIPRESE EFFETTUATE PRIMA DELL’INCONTRO MOSTRANO PUTIN CHE SI AGITA, MUOVE I PIEDI E LA BOCCA NERVOSO, PRIMA DELL’ARRIVO DEL PRESIDENTE TURCO. ERA L’ANSIA O LA MISTERIOSA MALATTIA DI CUI SI VOCIFERA DA MESI? FORSE ERA SOLO INCAZZATO PER ESSERE STATO OGGETTO DELLA PRESSIONE CHE DI SOLITO RISERVA LUI AGLI ALTRI LEADER…
FLASH - MONICA GUERZONI: "SALVINI FUORI DALL’AULA PARLA SOTTOVOCE CON I SUOI: 'DRAGHI SI VA A DIMETTERE'"
A TERRACINA I POLITICI SI CORROMPONO CON UN PIATTO DI SPAGHETTI - NELL'INCHIESTA SUGLI AFFARI D’ORO LEGATI AL BUSINESS DELLE SPIAGGE FINISCE AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE ANCHE LA SINDACA DI TERRACINA, ROBERTA TINTARI, RIPUDIATA DA FRATELLI D’ITALIA: È ACCUSATA DI AVER DISTRUTTO IL VERBALE DI UNA RIUNIONE DI GIUNTA DEDICATA AL TEMA DELL'ABUSIVISMO. NELLA SFILZA DI ACCUSE CI SONO ANCHE GARE PILOTATE E DOCUMENTI FALSIFICATI. INDAGATO ANCHE NICOLA PROCACCINI, L’EURODEPUTATO DI FRATELLI D'ITALIA ED EX PORTAVOCE DI MELONI
FINE DEI GIOCHI? - LA LEGA NON PARTECIPERÀ AL VOTO DI FIDUCIA, E “FORZA ITALIA” STA DECIDENDO SE VOTARE O MENO LA RISOLUZIONE PRESENTATA DA CASINI, MA IL GRUPPO “SI SENTE ANCORA VINCOLATO ALLA RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA LEGA” - SALVINI NON SI PRENDE LA RESPONSABILITÀ DELLA SCELTA: NON PARLERÀ LUI IN AULA MA CANDIANI - IL PALLINO È NELLE MANI DI BERLUSCONI E DEI “DRAGHIANI” DEL SUO PARTITO, MA SEMBRA MOLTO DIFFICILE CHE “MARIOPIO” RIMANGA A PALAZZO CHIGI…
MARIO OUT, BORSA KO – PIAZZA AFFARI PERDE L’1,6% DOPO LA REPLICA DI DRAGHI AL SENATO, IN CUI IL PREMIER HA SOSTANZIALMENTE MANDATO A FANCULO I PARTITI – DURANTE IL DISCORSO, ERA ARRIVATA A PERDERE FINO AL 2,1%. LO SPREAD RECUPERA LIEVEMENTE TERRENO, A 208 PUNTI BASE, IN ATTESA DEL VOTO DI FIDUCIA…