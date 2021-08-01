FLASH! – TENETEVI FORTE: DOMANI POMERIGGIO LUCA PALAMARA SI TOGLIERÀ QUALCHE ALTRO SASSOLINO DALLA TOGA! L’EX MAGISTRATO TERRÀ UNA CONFERENZA STAMPA ALLA SEDE DEL PARTITO RADICALE CON TRE ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: REFERENDUM GIUSTIZIA, CAOS PROCURE E ELEZIONI SUPPLETIVE. NON È CHE SI CANDIDA?-
TA-ROCCO NE HA COMBINATA UN’ALTRA – ENNESIMA GAFFE DI CASALINO, CHE NON SI TRATTIENE E POSTA SU INSTAGRAM LA SCHEDA DEL VOTO PER LA LEADERSHIP DI GIUSEPPE CONTE CON LA CROCETTA BARRATA SUL SÌ E UNA DIDASCALIA SUPER-SENTIMENTALE: “UNA VERA EMOZIONE PER ME” – MENO MALE CHE È UN VOTO FARLOCCO SU UNA PIATTAFORMA WEB E NON UN’ELEZIONE VERA…
LUCE VERDE AL GREEN PASS! – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DECRETO SUL CERTIFICATO VACCINALE CHE PREVEDE L’OBBLIGO PER DOCENTI, STUDENTI UNIVERSITARI E PER CHI VIAGGIA SU MEZZI DI TRASPORTO A LUNGA PERCORRENZA
CI SONO LAVORI CHE GLI ITALIANI NON VOGLIONO PIÙ FARE, TIPO IL SINDACO - QUATTRO PROPOSTE DI LEGGE DEL PD, CON LA LEGA DI SALVINI CHE INSEGUE: STIPENDI PIÙ ALTI E SCUDO PENALE PER I PRIMI CITTADINI, VISTO CHE DI CANDIDATI NON SE NE TROVANO PIÙ - L'OBIETTIVO È PAGARE CHI AMMINISTRA LE GRANDI CITTÀ 7 MILA EURO NETTI, INVECE DEGLI ATTUALI 4 - PIÙ TUTELE ANCHE A LIVELLO GIUDIZIARIO, PER NON ESSERE INDAGATI DOPO UNA FIRMA SBAGLIATA O BECCARE AVVISI DI GARANZIA SE UN BAMBINO SI SCHIACCIA DUE DITA ALL'ASILO...
ALLA FINE L’HA SPUNTATA ELISABETTA BELLONI: SARÀ ROBERTO BALDONI, ATTUALMENTE NUMERO DUE DEL DIS, IL DIRETTORE DELL’AGENZIA PER LA CYBERSECURITY – ROMANO DI NASCITA, CINQUANT’ANNI, BALDONI È SOPRANNOMINATO “CYBER-ZAR” PER LA SUA COMPETENZA IN MATERIA – ORA LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ITALIANA È COMPLETA: AI SERVIZI RIMANE LA “CYBER-INTELLIGENCE”, MENTRE LA DIFESA DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI SARÀ APPALTATA ALL’AGENZIA SOTTO IL CAPPELLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
FLASH! - OK DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLE NOMINE DEI NUOVI AMBASCIATORI: AL CAIRO ANDRÀ MICHELE QUARONI, MENTRE AD ANKARA L'AMBASCIATORE ITALIANO SARÀ GIORGIO MARRAPODI. IN IRAQ ARRIVERÀ MAURIZIO GREGANTI, IN GUINEA STEFANO PONTESILLI E IN CONGO LUIGI DIODATI - PATUANELLI HA TENTATO INVANO DI CONVINCERE ETTORE SEQUI A SPEDIRE IL SUO ADDETTO DIPLOMATICO LUCIANO PEZZOTTI IN EGITTO