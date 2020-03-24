Dall'annuncio della conferenza dato 28 minuti fa, la pagina Facebook di #Conte ha guadagnato 46 mila like, passando da 2.183.591 a 2.229.528.#coronavirus— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 24, 2020
FLASH! – VI CHIEDETE PERCHÉ CONTE FA SEMPRE TARDI ALLE DIRETTE FACEBOOK? DALL'ANNUNCIO, DATO ORMAI PIÙ DI MEZZORA FA, LA SUA PAGINA HA GUADAGNATO 55714 LIKE...-
Dall'annuncio della conferenza dato 28 minuti fa, la pagina Facebook di #Conte ha guadagnato 46 mila like, passando da 2.183.591 a 2.229.528.#coronavirus— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 24, 2020
L’ITALIA DEL CORONAVIRUS, OLTRE A UN PREMIER INADEGUATO E DEBOLE, PUÒ PERMETTERSI UN MINISTRO DELL’ECONOMIA PAUROSO, CON IL CERVELLO SOTTOMESSO AI BUROCRATI DI BRUXELLES? GUALTIERI E CONTE DEVONO TRATTARE CON PUGNO DI FERRO SUGLI EUROBOND, RICORDANDO ALL'OLANDA CHE SERVE SOLO COME PARADISO FISCALE, E CHE SE ESCE DALL'UE NESSUNO SE NE ACCORGE, SE ESCE L'ITALIA FINISCE L'EUROPA - MERKEL E MACRON HANNO PRESO DECISIONI DRASTICHE SULL'ECONOMIA, SE NON LO FARÀ L'ITALIA, RISCHIA LA GENTE PER LE STRADE...
CONTE INTRODUCE IL FEDERALISMO DA CORONAVIRUS: LE REGIONI POTRANNO DISPORRE MISURE PIÙ STRINGENTI RISPETTO ALLO STATO (MANTENENDO UN COORDINAMENTO COL GOVERNO) - RIPRISTINO DI COSTITUZIONALITÀ: LA SANZIONE PENALE DIVENTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA CON PAGAMENTO DA 400 A 3.000 EURO; CONTE RIFERIRÀ OGNI 15 GIORNI IN PARLAMENTO SULLE MISURE PRESE - L'ENNESIMA BOZZA DI DECRETO? ''NON È VERO CHE QUESTE MISURE SARANNO PROROGATE FINO AL 31 LUGLIO, QUELLA DATA RIGUARDA I SEI MESI STABILITI NELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA (31 GENNAIO), SPERIAMO DI ALLENTARE LA MORSA PRIMA''
L'AVVOCATO DEGLI ITALIANI NON CONOSCE IL DIRITTO? - CONTE DICHIARÒ L'EMERGENZA IL 31 GENNAIO MA IL GOVERNO È RESTATO FERMO PER 20 GIORNI LASCIANDO I MEDICI SENZA PROTEZIONI - L'AVVOCATO DI VASCO ROSSI: ''NON SO SE SOLO IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI: CERTAMENTE MOSTRI REALI SONO GENERATI DA COMANDANTI INCERTI, INSICURI, TITUBANTI. E NON OCCORREVA LA DITTATURA CINESE, BASTAVA LA LEGGE ITALIANA PER EVITARE LE MISURE DRACONIANE CHE OGGI…''
“IL GOVERNO ITALIANO È UNO SCIUSCIÀ DEI REGIMI AUTORITARI” – LUTTWAK CONTRO LA ‘SOLIDARIETÀ’ DI RUSSIA E CINA ALL’ITALIA, CHE OVVIAMENTE CHIEDERANNO UNA CONTROPARTITA A EMERGENZA FINITA: “L’ITALIA HA UN’ECONOMIA PARI O SUPERIORE A QUELLA RUSSA, DOVEVA RIFIUTARE GLI AIUTI. LA CINA? ALTRO CHE ‘VIA DELLA SALUTE’, DIETRO C’È IL 5G A HUAWEI…”
DANDOLO FLASH! NON CI RESTA CHE AFFIDARCI A DIO? DA DOMANI TUTTE LE MATTINE ALLE 7.00 RAI1 TRASMETTERÀ LA SANTA MESSA CELEBRATA DA PAPA FRANCESCO NELLA CAPPELLA DELLA RESIDENZA SANTA MARTA, SOLITAMENTE RISERVATA AI DIPENDENTI VATICANI E A POCHISSIMI ESTERNI - LA LITURGIA SARA' TRASMESSA IN FORMA INTEGRALE (7.00-7.35) SENZA ALCUN COMMENTO, ANCHE NELLA PARTE FINALE DELL'ADORAZIONE EUCARISTICA