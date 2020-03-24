FLASH! – VI CHIEDETE PERCHÉ CONTE FA SEMPRE TARDI ALLE DIRETTE FACEBOOK? DALL'ANNUNCIO, DATO ORMAI PIÙ DI MEZZORA FA, LA SUA PAGINA HA GUADAGNATO 55714 LIKE...

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politica

L’ITALIA DEL CORONAVIRUS, OLTRE A UN PREMIER INADEGUATO E DEBOLE, PUÒ PERMETTERSI UN MINISTRO DELL’ECONOMIA PAUROSO, CON IL CERVELLO SOTTOMESSO AI BUROCRATI DI BRUXELLES? GUALTIERI E CONTE DEVONO TRATTARE CON PUGNO DI FERRO SUGLI EUROBOND, RICORDANDO ALL'OLANDA CHE SERVE SOLO COME PARADISO FISCALE, E CHE SE ESCE DALL'UE NESSUNO SE NE ACCORGE, SE ESCE L'ITALIA FINISCE L'EUROPA - MERKEL E MACRON HANNO PRESO DECISIONI DRASTICHE SULL'ECONOMIA, SE NON LO FARÀ L'ITALIA, RISCHIA LA GENTE PER LE STRADE...

CONTE INTRODUCE IL FEDERALISMO DA CORONAVIRUS: LE REGIONI POTRANNO DISPORRE MISURE PIÙ STRINGENTI RISPETTO ALLO STATO (MANTENENDO UN COORDINAMENTO COL GOVERNO) - RIPRISTINO DI COSTITUZIONALITÀ: LA SANZIONE PENALE DIVENTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA CON PAGAMENTO DA 400 A 3.000 EURO; CONTE RIFERIRÀ OGNI 15 GIORNI IN PARLAMENTO SULLE MISURE PRESE - L'ENNESIMA BOZZA DI DECRETO? ''NON È VERO CHE QUESTE MISURE SARANNO PROROGATE FINO AL 31 LUGLIO, QUELLA DATA RIGUARDA I SEI MESI STABILITI NELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA (31 GENNAIO), SPERIAMO DI ALLENTARE LA MORSA PRIMA''