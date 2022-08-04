FLASH! - NIENTE, MALGRADO GLI STRILLI DELLA MOGLIE CHE VUOLE CHE SI CANDIDI, RENATO BRUNETTA E' IRREMOVIBILE: NON INTENDE TROVARE RIFUGIO IN UN ALTRO PARTITO. SA BENE CHE LA DIGNITA'. UNA VOLTA PERSA NON TORNA PIU'...-
FLASH! - NIENTE, MALGRADO GLI STRILLI DELLA MOGLIE CHE VUOLE CHE SI CANDIDI, RENATO BRUNETTA E' IRREMOVIBILE: NON INTENDE TROVARE RIFUGIO IN UN ALTRO PARTITO. SA BENE CHE LA DIGNITA'. UNA VOLTA PERSA NON TORNA PIU'...-
DONNE PERICOLOSE - NON PROVATE A PRONUNCIARE IL NOME DI NANCY PELOSI A JOE BIDEN: INCAZZATISSIMO, È DIR POCO. L’AVEVA PREGATA IN TUTTI I MODI DI NON METTERE PIEDE A TAIWAN. NIENTE, A 82 ANNI LA PELOSI VOLEVA ESSERE RICORDATA COME LA DONNA CHE HA SFIDATO LA CINA. UNA DIMOSTRAZIONE DI “CELODURISMO” CHE HA SORTITO L’EFFETTO DI RIAVVICINARE PECHINO A MOSCA. E PER LA SUA INTEMERATA NANCY PELOSI HA PERSO ANCHE L’OPPORTUNITÀ DI TRASCORRERE UN SOLARE VACANZA ITALIA, COME AMBASCIATRICE A ROMA
ELEZIONI CON IL BOTTO! (GIUDIZIARIO) - SALLUSTI SENTE ARRIVARE I SILURI DALLE PROCURE VERSO IL CENTRO MAL-DESTRO: “SI DÀ PER CERTO CHE SI STANNO PREPARANDO UN PAIO DI BOTTI GIUDIZIARI, SCOPPIO PREVISTO FINE AGOSTO, DI QUELLI TOSTI, QUALCUNO AZZARDA ANCHE I NOMI DI FIGURE POLITICHE DI PRIMO PIANO NELL'AREA DI CENTRODESTRA. SI PARLA DI DOSSIER GIÀ PRONTI TOLTI DAI CASSETTI E MESSI SUL TAVOLO PRONTI PERLA FIRMA. COSA C'È DI PIÙ EMERGENZIALE CHE IMPEDIRE AL CENTRODESTRA DI VINCERE LE ELEZIONI? NULLA, E INFATTI IL "SISTEMA" NON ANDRÀ IN VACANZA…” (A PROPOSITO, SALLUSTI DIA UN'OCCHIATA AL PEZZO DI LUCIA ANNUNCIATA SULLA "STAMPA" SU COME SALVINI FU ACCOMPAGNATO FUORI DA PALAZZO CHIGI ALL'EPOCA DEL GOVERNO CONTE 1. ALTRO CHE MOJITO E PAPEETE...)
VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO AIUTI BIS, MA "LA COPERTA E' CORTA" – DAL TAGLIO DEL CUNEO ALLA RIVALUTAZIONE ANTICIPATA DELLE PENSIONI, DALLE MISURE SU BOLLETTE E ACCISE ALLA NUOVA STRETTA SUGLI EXTRAPROFITTI, TUTTI GLI INTERVENTI PER OLTRE 14 MILIARDI - DOPO LE CRITICHE DEI SINDACATI, ARRIVANO GLI ATTACCHI DELLE PROVINCE: “MANCANO LE RISORSE PER COPRIRE IL CROLLO DELLE ENTRATE" - SUL TAVOLO DEL GOVERNO ANCHE IL DECRETO ATTUATIVO DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE, LEGATA AL PNRR…
“CON ME AL VIMINALE L'ITALIA ERA PIÙ SICURA” – L’ATTACCO DI SALVINI A LAMORGESE A LAMPEDUSA HA IL SAPORE DELL'AUTOCANDIDATURA AL VIMINALE (AVVISATE LA MELONI!) – “SE NEL MESE DI LUGLIO DEL 2022 HAI PIÙ SBARCHI CHE NELL’INTERO 2019 C’È QUALCOSA CHE NON FUNZIONA” - IL CAPITONE SBEFFEGGIA “L'ALLEGRA BRIGATA DI LETTA, CALENDA, BONINO, GELMINI, TUTTI INSIEME PER SALVARE LA POLTRONA”
SOGNO O SONDAGGIO? – ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI SI CONTENDONO IL PRIMATO: FRATELLI D’ITALIA È IL PRIMO PARTITO CON IL 23,4%, SEGUITO DAL PD AL 22. LA PARTITA SARÀ TRA LORO DUE, CHE INFATTI PROVANO A POLARIZZARE IL DIBATTITO NONOSTANTE GLI ALLEATI INGOMBRANTI. MA GLI ITALIANI SONO MOLTO PREOCCUPATI: IL 41% VALUTA NEGATIVAMENTE LA FINE ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA, E IL 21% VORREBBE DRAGHI COME PROSSIMO PREMIER…