FLASH - NEI PALAZZI ROMANI HANNO GIA' MEMORIZZATO LA FRASE LAPIDARIA CON CUI IL GESUITA MARIO DRAGHI ANNUNCIA IL SILURAMENTO ALLE PERSONE DI CUI SI VUOLE LIBERARE (DOMENICO ARCURI NE SA QUALCOSA): "PER RAGIONI DI OPPORTUNITA' E' MEGLIO CHE LEI..."-
FLASH - NEI PALAZZI ROMANI HANNO GIA' MEMORIZZATO LA FRASE LAPIDARIA CON CUI IL GESUITA MARIO DRAGHI ANNUNCIA IL SILURAMENTO ALLE PERSONE DI CUI SI VUOLE LIBERARE (DOMENICO ARCURI NE SA QUALCOSA): "PER RAGIONI DI OPPORTUNITA' E' MEGLIO CHE LEI..."-
AVVISATE DI MAIO: IL VERO MINISTRO DEGLI ESTERI ITALIANO È MARIO DRAGHI! – IL PREMIER HA VOLUTO CONFERMARE LUIGINO COME PARAVENTO, MA OPERA IN TOTALE AUTONOMIA. ANCHE PERCHÉ LA SUA ASPIRAZIONE È APPROFITTARE DELL’USCITA DELLA MERKEL PER ASSUMERE LA LEADERSHIP EUROPEA E FAR CONTARE FINALMENTE QUALCOSA L’ITALIA A BRUXELLES E WASHINGTON - LA FRASE SU ERDOGAN “DITTATORE” NON ERA UNA GAFFE
SOGNO O SONDAGGIO? - LA FIDUCIA IN MARIO DRAGHI È PASSATA DAL 63,8% AL 52,7% IN DUE MESI. IL GRADIMENTO È ANCORA ALTO, MA GLI ITALIANI FATICANO ANCORA A PERCEPIRE LA DISCONTINUITÀ CON L’ESECUTIVO GUIDATO DA CONTE - IL LEADER MAGGIORMENTE IN DIFFICOLTÀ IN QUESTO MOMENTO PERÒ È MATTEO SALVINI (29,5% INDICE DI FIDUCIA), CHE, COME IL SUO PARTITO, DI SETTIMANA IN SETTIMANA PERDE DECIMALI DI CONSENSI - I NUMERI DELLA GHISLERI
FLASH! - BAFFINO INARRESTABILE: DOPO AVER PIAZZATO L'EX PRESIDENTE DI E&Y, DONATO IACOVONE, ALLA PRESIDENZA DI WEBUILD (CDP), ORA MASSIMO D'ALEMA (NEL BOARD DI E&Y E VERO PADRONE DI LEU) LO VUOLE A CAPO DI FERROVIE ITALIANE AL POSTO DI GIANFRANCO BATTISTI...
FLASH - COSA ACCOMUNA IL SILENZIO PROLUNGATO DI GIUSEPPE CONTE AI TENTENNAMENTI DI NICOLA ZINGARETTI? - UNO DOVREBBE PRENDERE LE REDINI DEL M5S, L'ALTRO POTREBBE DIVENTARE SINDACO DI ROMA SENZA AFFANNI. EPPURE NICCHIANO, ESITANO, RIMANDANO. PERCHE'? HANNO FORSE IL TIMORE DI ESSERE "DISTURBATI" DA QUALCHE PM MALANDRINO? AH, NON SAPERLO...