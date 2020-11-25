Dal profilo Facebook dei Socialisti Gaudenti
Finalmente Frattini mette fine alla dittatura delle librerie come sfondo durante le dirette per passare all'angolo bar
FLASH! IL POST DI "SOCIALISTI GAUDENTI": A "STASERA ITALIA" FINALMENTE FRATTINI METTE FINE ALLA DITTATURA DELLE LIBRERIE COME SFONDO DURANTE LE DIRETTE PER PASSARE ALL'ANGOLO BAR (PROSIT!)-
Dal profilo Facebook dei Socialisti Gaudenti
Finalmente Frattini mette fine alla dittatura delle librerie come sfondo durante le dirette per passare all'angolo bar
COM'ERA QUELLA DELL'EXCUSATIO NON PETITA? BIDEN: ''NON SARÀ UN TERZO MANDATO OBAMA'', DOPO CHE OBAMA GLI HA FATTO E DISFATTO LA CAMPAGNA ELETTORALE (SOPRATTUTTO GLI HA SGOMBRATO IL CAMPO) E FORNIRÀ GRAN PARTE DEI NOMI FORTI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE - JOE VUOLE PARTIRE FORTE: ''AMNISTIA PER 11 MILIONI DI IMMIGRATI IRREGOLARI''. COSÌ GARANTENDO AI DEMOCRATICI STATI CHIAVE COME TEXAS ARIZONA E FLORIDA PER I DECENNI A VENIRE…
RENZI SI SVEGLIA ORA: “SU REGENI HO UN RIMPIANTO: AVER SAPUTO DELLA MORTE SOLO IL 31 GENNAIO 2016”. CIOÈ UNA SETTIMANA DOPO IL RAPIMENTO. MA È POSSIBILE CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SIA STATO TENUTO ALL’OSCURO DAL MINISTERO DEGLI ESTERI? LA FARNESINA SMENTISCE - I DUBBI DELL’EX PREMIER SUGLI INGLESI: “NON HANNO CHIARITO FINO IN FONDO, C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NELLA PROFESSORESSA CHE DECIDE DI NON RISPONDERE. SE FOSSI NEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOMINEREI UN…”
COME MAI BEPPE GRILLO ESPRIME LA SUA OPINIONE SU TUTTO MA NON SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE? – UMBERTO RAPETTO: “I CITTADINI SI ASPETTANO DAL TAUMATURGICO ELEVATO UN TWEET O UN VIDEOMESSAGGIO, MAGARI LANCIATI CON LA STESSA EFFERVESCENZA CON CUI SI COMMENTAVANO I DISCUSSI E DISCUTIBILI BUNGA BUNGA DI ALTRI PERSONAGGI PER I QUALI, PERÒ, NON SI È MAI PARLATO DI VIOLENZA” – GLI ULTIMI ARTICOLI DEL BLOG SUL TEMA RISALGONO AL…
IL DOTTOR NARCISO MOSTARDA TORNA NELLA COMMEDIA DI MONICELLI DA CUI ERA VENUTO - SFUMA PURE IL NOME DELL'ENNESIMO COMMISSARIO ALLA SANITÀ CALABRESE: I VETI INCROCIATI NEL GOVERNO IMPEDISCONO ALL'EX DIRIGENTE DELL'ASL FROSINONE (QUOTA PD) DI PRENDERE IL POSTO DI GAUDIO - ORA SPUNTA L'IPOTESI AGOSTINO MIOZZO, COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
CONTE SENTE PUZZA DI BRUCIATO E SI ARROCCA CON I PIENI POTERI NEL FORTINO CHIGI - SUI SERVIZI HA TENUTO IL PUNTO PER PROROGARE L’AMICO VECCHIONE E MIRA A CONTROLLARE I QUATTRO VICE. SULLE GRANDI OPERE VUOLE DECIDERE DA SOLO I COMMISSARI, E IERI SERA HA MOSSO GUERRA A DI MAIO E ZINGARETTI PORTANDO IN CDM IL DECRETO CHE RIDISEGNA I COLLEGI ELETTORALI. COSÌ, IN CASO DI CRISI, SI POTREBBE ANDARE SUBITO ALLE URNE E "GIUSEPPI" DIVENTEREBBE INDISPENSABILE…