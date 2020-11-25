FLASH! IL POST DI "SOCIALISTI GAUDENTI": A "STASERA ITALIA" FINALMENTE FRATTINI METTE FINE ALLA DITTATURA DELLE LIBRERIE COME SFONDO DURANTE LE DIRETTE PER PASSARE ALL'ANGOLO BAR (PROSIT!)

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Dal profilo Facebook dei Socialisti Gaudenti

Finalmente Frattini mette fine alla dittatura delle librerie come sfondo durante le dirette per passare all'angolo bar

FRATTINI FRATTINI

 

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