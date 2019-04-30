FLASH! - QUELLO CHE RESTA DI SILVIO BERLUSCONI E' STATO GIA' DIMESSO DAL SAN RAFFAELE, DOVE ERA RICOVERATO PER UNA COLICA RENALE ACUTA - ALLE 14H SARA' A VILLA GERMETTO PER INCONTRARE GLI EURODEPUTATI DI FORZA ITALIA

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ALT! L’ITALIA È FUORI DALLA RECESSIONE – NEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO IL PIL CRESCE DELLO 0,2% RISPETTO AI TRE MESI PRECEDENTI. SU BASE TENDENZIALE (CIOÈ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2018) LA CRESCITA È STATA DELLO 0,1%. MA PER CAPIRCI QUALCOSA IN PIÙ SERVIRANNO I DATI DISAGGREGATI – TRIA GODE A DENTI STRETTI: “NUMERI CHE TESTIMONIANO LA SOLIDITÀ E LA TENUTA DELL’ECONOMIA”, MA NELLA MANOVRA IL GOVERNO AVEVA PREVISTO UNA CRESCITA DEL PIL DELL’1% (“SARÀ UN ANNO BELLISSIMO”, CIT.)