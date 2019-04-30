FLASH! - QUELLO CHE RESTA DI SILVIO BERLUSCONI E' STATO GIA' DIMESSO DAL SAN RAFFAELE, DOVE ERA RICOVERATO PER UNA COLICA RENALE ACUTA - ALLE 14H SARA' A VILLA GERMETTO PER INCONTRARE GLI EURODEPUTATI DI FORZA ITALIA-
FLASH! - QUELLO CHE RESTA DI SILVIO BERLUSCONI E' STATO GIA' DIMESSO DAL SAN RAFFAELE, DOVE ERA RICOVERATO PER UNA COLICA RENALE ACUTA - ALLE 14H SARA' A VILLA GERMETTO PER INCONTRARE GLI EURODEPUTATI DI FORZA ITALIA-
L’ITALIA HA IL SUO NUOVO “DON MATTEO” - IL CANDIDATO SINDACO DI BIELLA, CLAUDIO CORRADINO, AL TERMINE DEL SUO COMIZIO IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE, SI INGINOCCHIA AI PIEDI DI SALVINI E SI CIMENTA IN UN BACIAMANO - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE AL LEADER LEGHISTA INSALIVASSERO LA MANO: E' ACCADUTO ANCHE AD AFRAGOLA - VIDEO
“SE IL PD VUOLE VOTARE LE NOSTRE PROPOSTE AVRÀ L’OCCASIONE DI REDIMERSI” – DI MAIO HA CAPITO CHE LA BASE M5S NON VUOLE L’ALLEANZA CON IL PD E PREFERISCE LA LEGA, NONOSTANTE ZINGARETTI & FRIENDS CONTINUINO A FLIRTARE CON LA FRONDA DI ROBERTO FICO – L’APERTURA TIMIDA DI DELRIO E LA CHIUSURA TOTALE DI CALENDA: ANCHE SE SI VOLESSE APRIRE IL DIALOGO, QUALE SAREBBE L’INTERLOCUTORE DEM?
FLASH! - LA SCRITTRICE EUROPEISTA MICHELA MURGIA, CHE CE L’HA TANTO CON IL SOVRANISTA MATTEO SALVINI, È LA STESSA PERSONA CHE NEL 2010 HA DICHIARATO IN UN'INTERVISTA AL CORRIERE DELLA SERA DI "AUSPICARE L'INDIPENDENZA DELLA SARDEGNA". CHE HA SOSTENUTO DAPPRIMA IL MOVIMENTO IRS - INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA - E IN SEGUITO SI È PURE CANDIDATA ALLE ELEZIONI CON IL PARTITO INDIPENDENTISTA PROGRES - PROGETU REPÙBLICA DE SARDIGNA?
ALT! L’ITALIA È FUORI DALLA RECESSIONE – NEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO IL PIL CRESCE DELLO 0,2% RISPETTO AI TRE MESI PRECEDENTI. SU BASE TENDENZIALE (CIOÈ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2018) LA CRESCITA È STATA DELLO 0,1%. MA PER CAPIRCI QUALCOSA IN PIÙ SERVIRANNO I DATI DISAGGREGATI – TRIA GODE A DENTI STRETTI: “NUMERI CHE TESTIMONIANO LA SOLIDITÀ E LA TENUTA DELL’ECONOMIA”, MA NELLA MANOVRA IL GOVERNO AVEVA PREVISTO UNA CRESCITA DEL PIL DELL’1% (“SARÀ UN ANNO BELLISSIMO”, CIT.)