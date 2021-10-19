FLASH! - IN QUESTE ORE AUTOREVOLI ESPONENTI DI PALAZZO CHIGI STANNO CERCANDO DI CONVINCERE UN IRRIDUCIBILE DOMENICO ARCURI A DIMETTERSI DA AMMINISTRATORE DELEGATO DI INVITALIA...-
FLASH! - IN QUESTE ORE AUTOREVOLI ESPONENTI DI PALAZZO CHIGI STANNO CERCANDO DI CONVINCERE UN IRRIDUCIBILE DOMENICO ARCURI A DIMETTERSI DA AMMINISTRATORE DELEGATO DI INVITALIA...-
“SE OGGI POSSIAMO DEFINIRCI GAY, NON BINARI, QUEER, TRANSGENDER O ASESSUALI LO DOBBIAMO CERTAMENTE AI MILITANTI DEL F.U.O.R.I.!” - STORIA DELLA RIVISTA MANIFESTO DEL PRIMO MOVIMENTO DI LIBERAZIONE OMOSESSUALE IN ITALIA - IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DALLA FONDAZIONE ARRIVA IL LIBRERIA UN GRANDIOSO MAXI LIBRO PER RIPERCORRERNE LE TAPPE - I CURATORI: “A FURIA DI RIPETERLA, LA PAROLA OMOSESSUALE È USCITA DALLA CRONACA NERA E DAL TORBIDO E SI È IMPOSTA ALL'OPINIONE PUBBLICA”
IL CAPOLAVORO DEL CONTE “ULIVISTA”: IL M5S NON SOLO HA PERSO LE AMMINISTRATIVE, È STATO IRRILEVANTE! - IL PD AVREBBE VINTO ROMA, TORINO E MILANO ANCHE DA SOLO - TRA I GRILLINI MONTA LA RABBIA CONTRO L’APPIATTIMENTO DI “GIUSEPPI” SUI DEM. E LA RAGGI (SPINTA DA GRILLO) SI PREPARA A FARE LO SCALPO ALL'AVVOCATO DI ALPA - IACOBONI TWEET: "IL MOVIMENTO DI CONTE E' TENUTO IN VITA SOLO DAI TALK SHOW E DA BETTINI"...
007 CON LICENZA DI DIMISSIONI – COME MAI CI SONO VOLUTI 10 MESI PER “PRE-PENSIONARE” ENRICO TEDESCHI, IN SERVIZIO ALL'AISE DA TRENT'ANNI? - COINVOLTO NELL'INCHIESTA SUL TRAFFICO DI MASCHERINE (L’AISE NON AVEVA AUTORIZZATO NESSUN INCONTRO NELLO STUDIO DI ALPA CON L’AVVOCATO DI DONNA, VICINO ALL'EX PREMIER CONTE), IL GENERALE DELLA FINANZA, CARO A POLLARI E A GIANNI LETTA, VENNE INFATTI INTERROGATO DALLA PROCURA DI ROMA NEL LONTANO DICEMBRE 2020…
HANNO FATTO INCAZZARE LA "DUCETTA" - GIORGIA MELONI SBROCCA IN CONFERENZA STAMPA E ANNUNCIA UNA QUERELA PER "DOMANI": "NON HO RACCOMANDATO NESSUNO PER LE MASCHERINE, E OGGI SUL CASO ARCURI TROVO IL MIO NOME NEL TITOLO DI ALCUNI QUOTIDIANI… SONO STUFA DI QUESTO MODO DI FARE GIORNALISMO, SONO STANCA DI QUESTA INFORMAZIONE DI REGIME" (NERVOSETTA DOPO IL FLOP ALLE AMMINISTRATIVE?)
FLASH! – DOPO LA CAPORETTO ELETTORALE, SI E’ ACUITO (EUFEMISMO) IL CONTRASTO TRA GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI. ALLA DUCETTA POCHI MINUTI FA LE E’ PARTITO L’EMBOLO: “O LA LEGA ESCE DAL GOVERNO DRAGHI O FACCIO IO IL CAPO DEL CENTRODESTRA” – PECCATO CHE BERLUSCONI ABBIA GIA’ SEPPELLITO L’ALLEANZA CON I DUE PICCHIATELLI E STIA LAVORANDO PER UN RAGGRUPPAMENTO DI CENTRO CON CALENDA, TOTI, BRUGNARO E ALTRI, IN VISTA DELLE POLITICHE DEL 2023 CON UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE…