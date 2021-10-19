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FLASH! – DOPO LA CAPORETTO ELETTORALE, SI E’ ACUITO (EUFEMISMO) IL CONTRASTO TRA GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI. ALLA DUCETTA POCHI MINUTI FA LE E’ PARTITO L’EMBOLO: “O LA LEGA ESCE DAL GOVERNO DRAGHI O FACCIO IO IL CAPO DEL CENTRODESTRA” – PECCATO CHE BERLUSCONI ABBIA GIA’ SEPPELLITO L’ALLEANZA CON I DUE PICCHIATELLI E STIA LAVORANDO PER UN RAGGRUPPAMENTO DI CENTRO CON CALENDA, TOTI, BRUGNARO E ALTRI, IN VISTA DELLE POLITICHE DEL 2023 CON UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE… 