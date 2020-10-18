FLASH! IL RITARDO DI CONTE, CAPACE PURE DI LASCIARE UN VERTICE EUROPEO FONDAMENTALE PER NON MANCARE AL FUNERALE DI UNA (PER LUI) SCONOSCIUTA, E' INDICE DELL'INCAPACITA' DI QUESTO GOVERNO IMPROVVISATO A GESTIRE L'EMERGENZA - CONFERENZA ANNUNCIATA ALLE 18, POI ALLE 20, ADESSO SENZA ORARIO. CASALINO DEVE DI NUOVO GONFIARE GRATIS I FOLLOWER DI FACEBOOK, TUTTI IN ATTESA DELLA DIRETTA? LA RISPOSTA E' SI'! SULLA PAGINA PERSONALE DI CONTE (NON SU QUELLA UFFICIALE DI PALAZZO CHIGI, MUTA DA IERI) SI ANNUNCIA IL NUOVO ORARIO: 21.30-