FLASH! IL RITARDO DI CONTE, CAPACE PURE DI LASCIARE UN VERTICE EUROPEO FONDAMENTALE PER NON MANCARE AL FUNERALE DI UNA (PER LUI) SCONOSCIUTA, E' INDICE DELL'INCAPACITA' DI QUESTO GOVERNO IMPROVVISATO A GESTIRE L'EMERGENZA - CONFERENZA ANNUNCIATA ALLE 18, POI ALLE 20, ADESSO SENZA ORARIO. CASALINO DEVE DI NUOVO GONFIARE GRATIS I FOLLOWER DI FACEBOOK, TUTTI IN ATTESA DELLA DIRETTA? LA RISPOSTA E' SI'! SULLA PAGINA PERSONALE DI CONTE (NON SU QUELLA UFFICIALE DI PALAZZO CHIGI, MUTA DA IERI) SI ANNUNCIA IL NUOVO ORARIO: 21.30

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TUTTA ST'ATTESA PER CONFERMARE QUANTO GIÀ TRAPELATO. L'UNICA NOVITÀ È TA-ROCCO IL VELINO SCRAVATTATO CHE INTRODUCE I GIORNALISTI COME NEI FILM SULLA CASA BIANCA. COSA NON SI FA PER ANDARE IN VIDEO (ANCHE L'INQUADRATURA STORTA) - RISTORANTI FINO ALLE 24, PALESTRE E PISCINE IN PURGATORIO PER UNA SETTIMANA, SMART WORKING INCENTIVATO NELLA P.A., POSSIBILI TURNI POMERIDIANI ALLE SUPERIORI, SINDACI CHE POSSONO CHIUDERE LE STRADE DELLO STRUSCIO ALLE 21 - SUL MES ENNESIMA GIRAVOLTA: PRIMA ''NON HO PREGIUDIZI'', ORA E' TORNATO UNO STIGMA

AL QUIRINALE, HANNO UN DUBBIO SU GIUSEPPE CONTE: MA È IL CAPO DEL GOVERNO O UN INFLUENCER A CACCIA DI PASSARELLE E LIKE? - TRE GIORNI FA HA LASCIATO DI CORSA IL CONSIGLIO EUROPEO ALLE PRESE CON LE DIATRIBE SUL RECOVERY FUND DELEGANDO GLI INTERESSI DI QUESTO DISGRAZIATO PAESE AD ANGELA MERKEL. COSA ERA SUCCESSO: UN TERREMOTO, UNA STRAGE AD OPERA DI TERRORISTI, UNA CALAMITÀ NATURALE? NO, IL PREMIER (PER MANCANZA DI PROVE) DOVEVA FAR PASSARELLA AL FUNERALE DI JOLE SANTELLI - DOPO LE ESEQUIE, CONTE SI È SCAPICOLLATO A GENOVA PER L’INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL DEL PERIODICO  ‘’LIMES’’, COSICCHÉ IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE SULLA PANDEMIA DI RITORNO È INIZIATO A PALAZZO CHIGI VERSO MEZZANOTTE…