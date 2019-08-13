FLASH! SALVINI AL SENATO: "VOTIAMO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI SETTIMANA PROSSIMA E POI SI VOTA IL GIORNO DOPO" – BAGARRE IN AULA, I SENATORI DEL PD URLANO DURANTE L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELL'INTERNO – VIDEO-
A CHE PUNTO È LA NOTTE – SALVINI NON RITIRA I MINISTRI LEGHISTI E AL SENATO ATTACCA RENZI: “CAPISCO IL SUO TERRORE, PERCHÉ SA CHE GLI ITALIANI LO MANDERANNO A CASA QUINDI STA QUA COL VINAVIL, MA L’ITALIA VUOLE AVERE CERTEZZE” – POI RILANCIA AGLI “AMICI GRILLINI”: “SFIDA ACCETTATA. VOTIAMO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI LA SETTIMANA PROSSIMA, POI VOTIAMO IL GIORNO DOPO….” – URLA DEI SENATORI DEL PD: “FASCISTA” – VIDEO
FOTO-FLASH! DIRETTA DAL SENATO: MA CHI È CRUDELIA DEMON? NO, È LA SANTANCHÈ. DANIELONA INQUADRATA MENTRE PARLA IGNAZIO LARUSSA CON COFANA IN TESTA E CAMICETTA MACULATA... – VIDEO
LA GIRAVOLTA DI RENZI È COMPIUTA – L’EX PREMIER IN CONFERENZA STAMPA TENDE LA MANO AI GRILLINI, UNICO MODO PER EVITARE IL VOTO E QUINDI LA NON RIELEZIONE DEI SUOI FEDELISSIMI: “ACCORDO POSSIBILE. SIAMO DI FRONTE A UN FATTO CLAMOROSO. IL PD HA DECISAMENTE APERTO, C’È DISCUSSIONE IN CORSO. SE SI VA A VOTARE L’IVA VA AL 25% ED È UN DISASTRO, È SICURA LA RECESSIONE” – SALVINI NON ASPETTAVA ALTRO: “RENZI E GRILLO FANNO IL PATTO DELLA POLTRONA. IO INVECE…” – VIDEO
“SALVINI SVENDERÀ LA LEGA A BERLUSCONI” – LUIGINO DI MAIO USA IL CAV PER ATTACCARE SALVINI: “OGGI O DOMANI SI INCONTRERANNO DAL NOTAIO PER RISPOLVERARE UNA VECCHIA ALLEANZA IN BIANCO E NERO. PER TORNARE AL PASSATO” – “LA LEGA HA TRADITO LA PAROLA DATA AGLI ITALIANI FIRMANDO UN CONTRATTO PER 5 ANNI E POI STRAPPANDOLO. PECCATO, AVEVAMO CREDUTO ALLA LORO PAROLA” – E INSISTE SUL VOTO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, PER FAR SLITTARE LE ELEZIONI…