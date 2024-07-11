licenza media titolo di studio di antonio angelucci
FLASH! - SAPETE QUAL È IL TITOLO DI STUDIO DEL PIÙ GRANDE EDITORE DELLA DESTRA ITALIANA, ANTONIO ANGELUCCI? LA LICENZA MEDIA - IL DEPUTATO DELLA LEGA SI ALLINEA COSI' AL DIPLOMA DI MATURITÀ LINGUISTICA CONSEGUITO DA GIORGIA MELONI...-
FLASH! – BRUTTISSIMA NOTIZIA PER L’AD IN PECTORE DELLA RAI, GIAMPAOLO ROSSI. DAJE E DAJE, AMADEUS IN MODALITÀ CATERPILLAR AVREBBE FINALMENTE CONVINTO QUEL CACADUBBI DI FIORELLO, CHE NON AVEVA NESSUNISSIMA VOGLIA DI LAVORARE ANCORA IN RAI, A ENTRARE NELLA FAMIGLIA DISCOVERY (AMADEUS, FAZIO E CROZZA) PER UN PROGRAMMA SUL 9 – ENTRO FINE LUGLIO SAREBBE ATTESA LA FIRMA DEL CONTRATTO, A SETTEMBRE IL DEBUTTO DELLO SHOWMAN SICULO - LA SMENTITA DI FIORELLO: "INDISCREZIONE TOTALMENTE FALSA"
FLASH! - L'EDITORE-IMPRENDITORE, NONCHE' PARLAMENTARE DELLA LEGA, ANTONIO ANGELUCCI HA FATTO PRESENTE ALLA FIAMMA MAGICA DI PALAZZO CHIGI DI VOLER, ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE DEL 2027, LASCIARE LO SCRANNO DI MONTECITORIO AL FIGLIO GIAMPAOLO - MA UN SAGGIO MELONIANO L'HA SUBITO GELATO: "ATTENTO, CARO ANTONIO: POI RESTI SENZA IMMUNITA' PARLAMENTARE..."
DAGOREPORT – ARIECCO CICCIO! - DOPO AVER REINVENTATO IL PARTITO SOCIALISTA FRANCESE, CON LA GUIDA DI RAPHAEL GLUCKSMANN, HOLLANDE STA RESUSCITANDO ANCHE SE STESSO - IN VIRTÙ DELLA SUA AUTOREVOLEZZA COME EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DAL 2012 AL 2017), HOLLANDE SI STA RIVELANDO NON SOLO IL MIGLIOR ALLEATO DI MACRON PER LA COMPLESSA FORMAZIONE DEL GOVERNO, MA AVANZA L’IDEA CHE SIA L’UOMO GIUSTO PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PRIMO MINISTRO DI UN ESECUTIVO IN MODALITÀ "GROSSE KOALITION", POLITICAMENTE DEL TUTTO INEDITO IN FRANCIA. ECCO COME...
DAGOREPORT - C’È IL RISCHIO CHE IL SOGNO DELLA MELONA (“UN RIMPASTO? MAI!’’) S’INFRANGA SUGLI SCOGLI DELLA DURA REALTÀ. SOSTITUIRE UN MINISTRO SI PUÒ FARE, MA CAMBIARE LA GUIDA DI DUE DICASTERI IMPONE LA NECESSITÀ DI UN PASSAGGIO IN PARLAMENTO CON VOTO DI FIDUCIA - PASSAGGIO CHE POTREBBE ESSERE INELUTTABILE QUALORA IL MINISTRO RAFFAELE FITTO VENISSE SPEDITO A FARE IL COMMISSARIO A BRUXELLES E NEL CONTEMPO IL MINISTRO DEL TURISMO DANIELA SANTANCHÈ FOSSE COSTRETTA A DIMETTERSI PER LE SUE VICISSITUDINI GIUDIZIARIE - AL FINE DI EVITARE L’ESECRABILE RIMPASTO, CHE SCATENEREBBE LE ULTRA SMANIE DI SALVINI, NELLA FERVIDA MENTE DI GGGIORGIA STA SBOCCIANDO L’IDEA DI “SACRIFICARE” IL TENERO FITTO, MALGRADO SIA L’UNICO MINISTRO CHE MASTICA LA LINGUA DI BRUXELLES, L’INGLESE...
FLASH! – GIORGIA NON TI LASCIA MAI SOLO! PER LA SUCCESSIONE DEL GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, SUICIDATOSI CON UN COLPO DI PISTOLA, ALLA PRESIDENZA DI FINCANTIERI, CI PENSA LA DUCETTA DELLA GARBATELLA: IN POLE POSITION LA CANDIDATURA DI GIUSEPPE COSSIGA, FIGLIO DELL’EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, GIÀ SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA CON BERLUSCONI, POI IN FRATELLI D’ITALIA, ORA PRESIDENTE DELL’AIAD, LA FEDERAZIONE-LOBBY DELLE INDUSTRIE NAZIONALI DELLA DIFESA E AEROSPAZIO DI CONFINDUSTRIA...