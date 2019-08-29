FLASH! SERGIO MATTARELLA HA CONFERITO L'INCARICO A GIUSEPPE CONTE, CHE HA ACCETTATO CON RISERVA – IL PREMIER INIZIERÀ LE CONSULTAZIONI NEL POMERIGGIO-
DO YOU REMEMBER BORGHI E BAGNAI? - LA LEGA ALLE CAMERE HA IN MANO 11 COMMISSIONI: BASTA APPLICARE IL REGOLAMENTO IN MODO ''SCORTESE'' CON LA MAGGIORANZA, E I PRESIDENTI LEGHISTI POTRANNO TRASFORMARE OGNI DIFFICOLTÀ POLITICA DEI GIALLOROSÉ (E CE NE SARANNO) IN UNA BATTAGLIA PARLAMENTARE ALL'ULTIMO SANGUE. A COMINCIARE DALLA FINANZIARIA, CHE PASSERÀ PER LE MANI DEI DUE CONSIGLIERI ECONOMICI DI SALVINI…
IL CONTE DEMOCRISTO - AL PREMIER JE SGORGA NATURALE LA PASSIONE (MA CHE È, MR. MUSCOLO?): “È IL MOMENTO DEL CORAGGIO E DELLA DETERMINAZIONE. DI MIO AGGIUNGERÒ TANTA PASSIONE, CHE MI SGORGA NATURALE NEL SERVIRE IL PAESE CHE AMO” – GIUSEPPI AVVIERÀ OGGI LE CONSULTAZIONI - LA MEGA SUPERCAZZOLA SUL "NUOVO UMANESIMO" E L’OCCHIOLINO A ZINGA SU AMBIENTE E ECONOMIA – POI DICE DI VOLERE UN “MULTILATERALISMO” CHE NON RINNEGHI L’EUROATLANTISMO. QUESTA POI CE LA SPIEGA MEGLIO INSIEME A XI JINPING – VIDEO
NON GUARDATE IL DITO DI ''GIUSEPPI'' CONTE BIS, GUARDATE LA LUNA DELLE REGIONALI: L'ALLEANZA PD-M5S SERVE AD ALLEARSI A LIVELLO LOCALE (ANCHE CON PATTI DI DESISTENZA) PER FERMARE IL DILAGARE DELLA LEGA. SI INIZIA CON L'EMILIA-ROMAGNA, ULTIMO BALUARDO ROSSO, CON BONACCINI CHE GIÀ EVOCA ''INTESE LOCALI''. MA CI SONO ANCHE UMBRIA, CALABRIA, CAMPANIA
PD E 5 STELLE, ABBIAMO UN PROBLEMA: IL FANTASMA DI TURIGLIATTO – AL SENATO MANCANO TRE VOTI, SERVONO GRUPPO MISTO E AUTONOMIE. IL BIS-CONTE RISCHIA DI FARE LA FINE DI PRODI AGGRAPPATO AI SENATORI A VITA (QUALCUNO RICORDA L’EX SENATORE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA CHE CON IL SUO NO DETERMINO’ LA FINE DEL SECONDO ESECUTIVO GUIDATO DAL "PROFESSORE"?)