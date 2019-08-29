FLASH! SERGIO MATTARELLA HA CONFERITO L'INCARICO A GIUSEPPE CONTE, CHE HA ACCETTATO CON RISERVA – IL PREMIER INIZIERÀ LE CONSULTAZIONI NEL POMERIGGIO

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IL CONTE DEMOCRISTO - AL PREMIER JE SGORGA NATURALE LA PASSIONE (MA CHE È, MR. MUSCOLO?): “È IL MOMENTO DEL CORAGGIO E DELLA DETERMINAZIONE. DI MIO AGGIUNGERÒ TANTA PASSIONE, CHE MI SGORGA NATURALE NEL SERVIRE IL PAESE CHE AMO”  – GIUSEPPI AVVIERÀ OGGI LE CONSULTAZIONI - LA MEGA SUPERCAZZOLA SUL "NUOVO UMANESIMO" E L’OCCHIOLINO A ZINGA SU AMBIENTE E ECONOMIA – POI DICE DI VOLERE UN “MULTILATERALISMO” CHE NON RINNEGHI L’EUROATLANTISMO. QUESTA POI CE LA SPIEGA MEGLIO INSIEME A XI JINPING – VIDEO