FLASH! - STA MEGLIO GOFFEDO BETTINI. RICOVERATO PER PROBLEMI DI CUORE, TRA MESSAGGI DI AUGURI E PRONTA GUARIGIONE, HA MOLTO GRADITO LA VISITA DA PARTE DI GIUSEPPE CONTE CHE SI E' SCAPICOLLATO IN OSPEDALE DOMENICA, SUBITO DOPO AVER VOTATO...-
FLASH! - STA MEGLIO GOFFEDO BETTINI. RICOVERATO PER PROBLEMI DI CUORE, TRA MESSAGGI DI AUGURI E PRONTA GUARIGIONE, HA MOLTO GRADITO LA VISITA DA PARTE DI GIUSEPPE CONTE CHE SI E' SCAPICOLLATO IN OSPEDALE DOMENICA, SUBITO DOPO AVER VOTATO...-
IN CAMPIDOGLIO GIRA ROBA BUONA! L’ANALISI LISERGICA DEL VOTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEM: “SEGNALI POSITIVI DI UN PD IN CRESCITA” – SECONDO LA FOLLIA DEM, IL MASSACRO ELETTORALE DI DOMENICA CELA UNA VITTORIA DI GUALTIERI. CI LIMITIAMO A RICORDARE CHE DEI 20 COLLEGI UNINOMINALI A DISPOSIZIONE, I DEM NE HANNO VINTI DUE. CIOÈ: HANNO PERSO 18 A 2. MA NON ERA MEGLIO UN PIU’ DIGNITOSO SILENZIO?
''BIDEN NON HA AMBASCIATORI IN ITALIA PERCHÉ FLIRTA CON IL FASCISMO" – E I DIPLOMATICI SONO SEMPRE PIÙ PREOCCUPATI PER LA DECISIONE DELLA CASA BIANCA DI NON RICOPRIRE IL POSTO DI AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI A ROMA, VACANTE DA DUE ANNI. UNA MOSSA CHE RITENGONO LASCI SENZA L'INFLUENZA NECESSARIA IN UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PAESI EUROPEI - "ASPETTARE DUE ANNI PER NOMINARE UN CANDIDATO PER UN PAESE CHE STA SCIVOLANDO NEL FASCISMO È UNA PESANTE NEGLIGENZA''
L’ORDINE DELLA MELONI AI SUOI: ABITUDINI "MONACALI" E MONDANITA’ RIDOTTA AL MINIMO (CIOE' LA VITA CHE FA LEI) - LA DUCETTA È STATA CHIARA CON I SUOI: NIENTE SERATE SCATENATE, SFARZO, DISCOTECHE O FESTE MONDANISSIME, ANCHE PER RISPETTO A UN PAESE CHE SOFFRE TRA IL COVID E IL CARO BOLLETTA. NON A CASO, NON È STATA ANCORA PROGRAMMATA LA FESTA PER CELEBRARE LA VITTORIA ALLE POLITICHE - I LUOGHI DEL CUORE DI GIORGIA MELONI, DAI RISTORANTI DEL CENTRO AL BUEN RETIRO DI SUBIACO…
IL COGNATO DI GIORGIA MELONI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA DA’ FUOCO ALLE POLVERI: “LA COSTITUZIONE ITALIANA È BELLA MA HA ANCHE 70 ANNI DI ETÀ, SI PUO’ MIGLIORARE” – IL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA ANNUNCIA LA CANCELLAZIONE DEL REDDITO E RILANCIA SULLA RIFORMA PRESIDENZIALE. MA NON AVENDO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA IN PARLAMENTO, LA MELONI RISCHIA - SALVINI SUL TEMA NICCHIA E CONTE HA ANNUNCIATO LE BARRICATE: “FINISCE COME RENZI” - VIDEO