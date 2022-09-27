FLASH! - STA MEGLIO GOFFEDO BETTINI. RICOVERATO PER PROBLEMI DI CUORE, TRA MESSAGGI DI AUGURI E PRONTA GUARIGIONE, HA MOLTO GRADITO LA VISITA DA PARTE DI GIUSEPPE CONTE CHE SI E' SCAPICOLLATO IN OSPEDALE DOMENICA, SUBITO DOPO AVER VOTATO...

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