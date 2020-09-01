i generali dei carabinieri bernardini nistri e luzi generale umberto sirico generale teo luzi
LUIGI CARBONE generale teo luzi
FLASH! - STELLETTE IN MOVIMENTO: IL GENERALE TEO LUZI PRENDERÀ IL POSTO DI NISTRI ALLA SCANDENZA DEL MANDATO DA COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - IL GENERALE UMBERTO SIRICO, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DIVENTERÀ VICE-CAPO DI GABINETTO DI GUALTIERI. AL SUO POSTO SARÀ PROMOSSO IL SUO VICE, IL GENERALE FRANCESCO GRECO-
i generali dei carabinieri bernardini nistri e luzi generale umberto sirico generale teo luzi
LUIGI CARBONE generale teo luzi
TUTTI IN ESTASI PER LA MERKEL, ''UNICA LEADER D'EUROPA'' PERCHÉ FA LA VOCE GROSSA SULL'AVVELENAMENTO DI NAVALNY. MA PRIMA DI BEATIFICARLA, VEDIAMO SE BLOCCA IL MILIARDARIO GASDOTTO RUSSO NORD STREAM 2, COME LE CHIEDONO I VERDI ALL'OPPOSIZIONE. GIÀ, PERCHÉ CON RUSSIA E CINA ANGELONA (COME IL SUO PREDECESSORE SCHROEDER, ORA AL SOLDO DI GAZPROM) FA LA STATISTA FINCHÉ NON SI TRATTA DI PERDERE SOLDI. A QUEL PUNTO LE CRISI DIPLOMATICHE RIENTRANO
CONTE DI 007 HA SOLO LA PRIMA CIFRA: ZERO - IACOBONI: È IMPOSSIBILE CHE LA GUERRA DI GRUPPI CONTRAPPOSTI NEI SERVIZI SEGRETI POSSA CESSARE FINO A QUANDO CONTE NON RIUSCIRÀ A DEFINIRE IL FUTURO DI VECCHIONE E LA POSIZIONE DEL DISCUSSO MARCO MANCINI - CONTE È TERRORIZZATO DI PERDERE IL SUO “CERCHIO MAGICO”, MA LO SCONTRO FEROCE NEI SERVIZI STA COMINCIANDO A FAR RISUONARE CAMPANELLE NON TRANQUILLIZZANTI PER LA TENUTA DELLO STESSO GOVERNO
ATTEGGIAMENTI PELOSI - DOPO AVERE PREDICATO PER MESI CONTRO TRUMP PERCHÉ NON USAVA LA MASCHERINA, L'ICONA DELLA SINISTRA AMERICANA BUONA E GIUSTA NANCY PELOSI SI È FATTA PIZZICARE A LOS ANGELES MENTRE SI AGGIRAVA TRA IL PERSONALE DI UN SALONE DI BELLEZZA SENZA INDOSSARLA. NON SOLO: QUEL SALONE ERA STATO APERTO APPOSTA PER LEI, NONOSTANTE IN QUESTI GIORNI I PARRUCCHIERI CALIFORNIANI SIANO INTERDETTI AI COMUNI MORTALI
IL COPASIR CONVOCA CONTE: FACCIA CHIAREZZA SUGLI 007 - PRESENTANDOSI IN PARLAMENTO, CONTE HA OMESSO DI CITARE LA NOVITÀ DI UNA NORMA CHE GLI CONSENTE DI TENERE IN PUGNO I CAPI DEI SERVIZI. NON SOLO: NORMA CHE NON COMPARE NEPPURE NEL COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. E SI "DIMENTICA" ANCHE DI INFORMARE IL COPASIR. LA NUOVA NORMATIVA VIENE INSERITA, CON MANO VELLUTATA, NEL TESTO DEL DECRETO CHE FINALMENTE COMPARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE - CHISSA' COSA ASPETTA IL BUON MATTARELLA A CONVOCARLO AL QUIRINALE...
FLASH! TE LO DO IO L'ASINTOMATICO: SILVIO HA LA FEBBRE E UN PO' DI TOSSE - IL BANANA STA MOSTRANDO I SINTOMI DELL'INFEZIONE DA CORONAVIRUS, ANCHE SE PER FORTUNA L'ALTERAZIONE DELLA TEMPERATURA E' BASSA. RESTA COMUNQUE IL SEGNO CHE L'INFEZIONE E' IN CORSO