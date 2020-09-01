FLASH! - STELLETTE IN MOVIMENTO: IL GENERALE TEO LUZI PRENDERÀ IL POSTO DI NISTRI ALLA SCANDENZA DEL MANDATO DA COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - IL GENERALE UMBERTO SIRICO, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DIVENTERÀ VICE-CAPO DI GABINETTO DI GUALTIERI. AL SUO POSTO SARÀ PROMOSSO IL SUO VICE, IL GENERALE FRANCESCO GRECO

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politica

IL COPASIR CONVOCA CONTE: FACCIA CHIAREZZA SUGLI 007 - PRESENTANDOSI IN PARLAMENTO, CONTE HA OMESSO DI CITARE LA NOVITÀ DI UNA NORMA CHE GLI CONSENTE DI TENERE IN PUGNO I CAPI DEI SERVIZI. NON SOLO: NORMA CHE NON COMPARE NEPPURE NEL COMUNICATO STAMPA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. E SI "DIMENTICA" ANCHE DI INFORMARE IL COPASIR. LA NUOVA NORMATIVA VIENE INSERITA, CON MANO VELLUTATA, NEL TESTO DEL DECRETO CHE FINALMENTE COMPARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE - CHISSA' COSA ASPETTA IL BUON MATTARELLA A CONVOCARLO AL QUIRINALE...