FLASH! - IL VOTO DELLA LEGA CONTRO IL GREEN PASS? DALLE PARTI DI GIORGETTI SI SOSTIENE CHE SALVINI FOSSE ALL'OSCURO E CHI HA ARCHITETTATO IL TUTTO SIA STATO L'ULTRA' BORGHI. SARA' VERO?-
FLASH! - IL VOTO DELLA LEGA CONTRO IL GREEN PASS? DALLE PARTI DI GIORGETTI SI SOSTIENE CHE SALVINI FOSSE ALL'OSCURO E CHI HA ARCHITETTATO IL TUTTO SIA STATO L'ULTRA' BORGHI. SARA' VERO?-
USA-EUROPA, NULLA SARÀ COME PRIMA - CROLLATO AI MINIMI DEL CONSENSO, ACCUSATO DI PRESENTARSI AGLI AMERICANI DURO COME UN SEMOLINO, PIÙ RIMBA CHE RAMBO, BIDEN CALZA L’ELMETTO: L’AMERICA HA DUE NEMICI, RUSSIA E CINA, E DEVE CAMBIARE LA SUA STRATEGIA, NON SIAMO PIÙ I POLIZIOTTI DELLA DEMOCRAZIA DEL MONDO, L’EUROPA SE LA SBRIGHI DA SOLA - NON BASTA: LA CINA E' TROPPO VICINA (AL TECNO-SORPASSO) E A WASHINGTON SI VOCIFERA CHE JOE BIDEN VOGLIA METTERE IL DITO NEL CULO DI PECHINO: UNA BASE MILITARE A TAIWAN... - IL BIG BANG DI BIDEN UCCELLA DRAGHI, MACRON E BORIS JOHNSON - QATAR, NUOVA STAR - JOSEP BORRELL METTE IL DITO NELLA PIAGA: LA COSTANTE SUBALTERNITÀ EUROPEA AGLI STATI UNITI. “LA RIVALITÀ FRA GLI STATI UNITI E LA CINA DEFINIRÀ IL VENTUNESIMO SECOLO’’
DA "CE L'HO DURO" DI BOSSI A "CE L'HO" DURIGON DI SALVINI - SI METTE MALE PER ROCCO SIFFREDI: IL CAPITONE E LA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI FANNO I BOTTI SULLA SPIAGGIA DI FORTE DEI MARMI - UN PAIO D'ORE SDRAIATI, UNO SOPRA L'ALTRO COME SERPENTI, TRA BACI A OCCHI LIBIDINOSI E MANI CHE SBUCANO OVUNQUE: CHIAMATE LA BUONCOSTUME! - FOTO
I NOSTRI DRONI FINISCONO IN MANI CINESI? - LA GUARDIA DI FINANZA HA DENUNCIATO SEI MANAGER (TRE ITALIANI E TRE CINESI) DELLA FRIULANA ALPI AVIATION PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL’EXPORT MILITARE E DELLA NORMATIVA GOLDEN POWER - LA SOCIETÀ ERA PASSATA NEL 2018 CON “MODALITÀ OPACHE” NELLE MANI DI DUE SOCIETÀ STATUALI DI PECHINO SENZA LE NECESSARIE COMUNICAZIONI - L’AZIENDA NEGA, ORA PALLA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, CHE POTREBBE ANCHE...
HAI CAPITO “FOFÒ DJ”: SI SPOSA NIENTEMENO CHE A VILLA CORSINI, A FIRENZE! - BONAFEDE AVEVA CHIESTO MASSIMA RISERVATEZZA AGLI INVITATI, A SUON DI CLAUSOLE E PENALI STABILITE PER CHIUNQUE AVESSE RIVELATO QUALCOSA DELLE SUE NOZZE CON VALERIA PEGAZZANO FERRANDO. E INVECE QUALCUNO HA SPIFFERATO (QUASI) TUTTO: IL GRILLINO CHE SBRAITAVA CONTRO LA CASTA HA SCELTO LA SFARZOSA DIMORA SEICENTESCA. IL CATERING SARÀ AFFIDATO A GUIDO GUIDI, CHE ORGANIZZAVA LE CENE DI RENZI CON MERKEL. E IL MENÙ? VERDURE IN TEMPURA E…
“VI SONO IMMENSE DIFFERENZE TRA ME E SCHOLZ” – ANGELONA MERKEL FA FINTA DI PRENDERE LE DISTANZE DAL SOCIALDEMOCRATICO SCHOLZ. MA L'UNICA STRADA PER IL SUO PARTITO, AI MINIMI STORICI CON IL MOSCISSIMO LASCHET, È L'ENNESIMA GRANDE COALIZIONE PROPRIO CON L'SPD – E INFATTI SCHOLZ HA REPLICATO SUBITO: "NON POTEVA NON DARE QUESTA RISPOSTA IN QUANTO EX LEADER CDU"