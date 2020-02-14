FOTO FLASH - L'IMMAGINE DI TERESA BELLANOVA A MOSCA, NELLA PIAZZA ROSSA, EVOCA LA MITOLOGICA ANNA LONGHI, PROTAGONISTA DEL FILM "DOVE VAI IN VACANZA?". STESSO PIGLIO VERACE, CORPORATURA TAGLIATELLA, VISO PAFFUTO DA ZIA CIACIONA...-
FOTO FLASH - L'IMMAGINE DI TERESA BELLANOVA A MOSCA, NELLA PIAZZA ROSSA, EVOCA LA MITOLOGICA ANNA LONGHI, PROTAGONISTA DEL FILM "DOVE VAI IN VACANZA?". STESSO PIGLIO VERACE, CORPORATURA TAGLIATELLA, VISO PAFFUTO DA ZIA CIACIONA...-
TENETEVI PRONTI A TUTTO - SE L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS DOVESSE ANDARE FUORI CONTROLLO, IL PIANO DELL’UE PREVEDE LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - FRANCIA E GERMANIA SONO PERPLESSE RISPETTO ALLA SCELTA DELL'ITALIA DI BLOCCARE I VOLI DIRETTI CON LA CINA, AL CONTRARIO REPUBBLICA CECA E GRECIA SONO A FAVORE DI LIMITAZIONI PIÙ SEVERE - IL MINISTRO DELLA SALUTE, SPERANZA: “L'ITALIA IN QUESTO MOMENTO È IL PAESE CON IL PIÙ ALTO LIVELLO DI SALVAGUARDIA E SORVEGLIANZA NELL'UE”
STRADA FACENDO - I GRILLINI RINCULANO SULLA REVOCA AI BENETTON E SALVINI CI SI BUTTA A PESCE: “DI FRONTE A 43 FAMIGLIE DISTRUTTE NOI LA VOTEREMMO. SE FOSSI AL GOVERNO LA FAREI IN 12 SECONDI” – CON DI MAIO SILENZIATO, DAL MOVIMENTO 5 STELLE NON POSSONO PIÙ DIRE PUBBLICAMENTE CHE VOGLIONO TOGLIERE LE AUTOSTRADE AI MAGLIARI, CHE NEL FRATTEMPO DARANNO IL CONTENTINO AL GOVERNO VENDENDO UNA QUOTA DI ASPI
“CARO MERLO, TRATTARE SALVINI COME FOSSE UN BRIGANTE NON E’ GIUSTO” - VITTORIO FELTRI RISPONDE A FRANCESCO MERLO: “COSA AVRESTI DETTO SE ‘LIBERO’ AVESSE APERTO IL GIORNALE CON IL TITOLO ‘CANCELLARE SEGRE’? NON DIRMI CHE AVRESTI APPLAUDITO. E ALLORA PERCHÉ GIUSTIFICHI INFANTILMENTE LA CANCELLAZIONE DI SALVINI, IL QUALE COMUNQUE, BENCHÉ NON TI PIACCIA, È IL LEADER DEL PIÙ GRANDE PARTITO ITALIANO?”
LA LEGA E’ IL PRIMO PARTITO IN ITALIA CON IL 30,9% DEI CONSENSI - SEGUE IL PD AL 20% - IL M5S SCENDE AL 15% MENTRE FRATELLI D’ITALIA CONTINUA A GONFIARSI: 11,3% - FORZA ITALIA E’ AL 5,9% MENTRE ITALIA VIVA NON VA OLTRE IL 4,1% - AZIONE DI CARLO CALENDA NON SFONDA: 2,1% - IL SONDAGGIO DI INDEX RESEARCH PER “PIAZZAPULITA”