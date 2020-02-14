FOTO FLASH - L'IMMAGINE DI TERESA BELLANOVA A MOSCA, NELLA PIAZZA ROSSA, EVOCA LA MITOLOGICA ANNA LONGHI, PROTAGONISTA DEL FILM "DOVE VAI IN VACANZA?". STESSO PIGLIO VERACE, CORPORATURA TAGLIATELLA, VISO PAFFUTO DA ZIA CIACIONA...

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