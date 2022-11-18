FOTO-FLASH! – PER LA RUBRICA “A CHI ASSOMIGLIA?”, ALCUNI LETTORI HANNO NOTATO SINGOLARI ANALOGIE TRA LA STELLINA DEL PD, ELLY SCHLEIN, SEVERUS PITON DI HARRY POTTER E GIANNA NANNINI PRIMA MANIERA CON I SUOI GIACCONI OVERSIZE. I PIÙ BIRBANTONI, PERÒ, SEGNALANO COINCIDENZE TRA IL PROFILO IMPORTANTE DI ELLY “BELLI CAPELLI” (UNTI?) E IL PIPPO FRANCO DI “ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO”

-

Condividi questo articolo


PIPPO FRANCO ELLY SCHLEIN PIPPO FRANCO ELLY SCHLEIN severus piton elly schlein severus piton elly schlein ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN elly schlein 2 elly schlein 2 elly schlein elly schlein pippo franco in versione elly schlein pippo franco in versione elly schlein

 

Condividi questo articolo

politica

I GRILLINI CASTI SI SONO TRASFORMATI IN CASTA! MENO DEPUTATI DOPO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, MA LA SPESA DELLA CAMERA (DELIBERATA DALL’EX PRESIDENTE FICO) E’ RIMASTA LA STESSA - LA DOTAZIONE PER IL GRUPPO M5S DA 4 MILIONI L'ANNO SERVIRA' ANCHE PER I CONTRATTI DI CRIMI E TAVERNA, RIMASTI ESCLUSI DALLE LISTE DEL M5S E COMPENSATI CON UN QUINQUENNALE DA TREMILA EURO NETTI AL MESE COME "COLLABORATORI DEI GRUPPI PARLAMENTARI” - UN TEMPO I GRILLINI AVREBBERO DENUNCIATO L’AUMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA, STAVOLTA INVECE...