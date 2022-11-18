PIPPO FRANCO ELLY SCHLEIN severus piton elly schlein ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN elly schlein 2 elly schlein pippo franco in versione elly schlein
FOTO-FLASH! – PER LA RUBRICA “A CHI ASSOMIGLIA?”, ALCUNI LETTORI HANNO NOTATO SINGOLARI ANALOGIE TRA LA STELLINA DEL PD, ELLY SCHLEIN, SEVERUS PITON DI HARRY POTTER E GIANNA NANNINI PRIMA MANIERA CON I SUOI GIACCONI OVERSIZE. I PIÙ BIRBANTONI, PERÒ, SEGNALANO COINCIDENZE TRA IL PROFILO IMPORTANTE DI ELLY “BELLI CAPELLI” (UNTI?) E IL PIPPO FRANCO DI “ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO”-
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FLASH! - CHE CI FACEVA OGGI POMERIGGIO NELLA SEDE DEL GRUPPO PARLAMENTARE DI FRATELLI D’ITALIA, IL CAPO DELLE SPIE, ELISABETTA BELLONI? ACCOMPAGNATA DAL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA AI SERVIZI ALFREDO MANTOVANO, AL SESTO PIANO DI MONTECITORIO E’ STATA ACCOLTA DA MELONI, FAZZOLARI, CROSETTO, TAJANI, IN ATTESA DI SALVINI E DI PIANTEDOSI IN ARRIVO DA NAPOLI…
I GRILLINI CASTI SI SONO TRASFORMATI IN CASTA! MENO DEPUTATI DOPO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, MA LA SPESA DELLA CAMERA (DELIBERATA DALL’EX PRESIDENTE FICO) E’ RIMASTA LA STESSA - LA DOTAZIONE PER IL GRUPPO M5S DA 4 MILIONI L'ANNO SERVIRA' ANCHE PER I CONTRATTI DI CRIMI E TAVERNA, RIMASTI ESCLUSI DALLE LISTE DEL M5S E COMPENSATI CON UN QUINQUENNALE DA TREMILA EURO NETTI AL MESE COME "COLLABORATORI DEI GRUPPI PARLAMENTARI” - UN TEMPO I GRILLINI AVREBBERO DENUNCIATO L’AUMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA, STAVOLTA INVECE...
SALVINI RESTA A BOCCA ASCIUTTA: DELLA FINANZIARIA AVRA’ SOLO LE BRICIOLE - SORGI: “TOLTI I 21 MILIARDI PER LE BOLLETTE, DA SOMMARE AI 9 GIÀ STANZIATI, RESTA ASSAI POCO. CHI NE FARÀ LE SPESE SARÀ SALVINI, CHE AVREBBE VOLUTO UN RAFFORZAMENTO DELLA FLAT-TAX PER I LAVORATORI AUTONOMI E UN INTERVENTO PIÙ CONSISTENTE SULLE PENSIONI, ENTRAMBI CAVALLI DI BATTAGLIA DELLA LEGA IN CAMPAGNA ELETTORALE..."
LA PORTACROCE DIVENTA PORTAVOCE – SARÀ LA GIORNALISTA DEL TG2 MARINA NALESSO LA PORTAVOCE DEL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO: NOTA PER LE SUE APPARIZIONI IN VIDEO CON CROCIFISSI VISTOSI, A QUANTO RACCONTANO I COLLEGHI, “DURANTE LA PANDEMIA HA PRESO UN LUNGO PERIODO DI FERIE. HA IN PRATICA ATTESO CHE I VACCINI NON FOSSERO OBBLIGATORI PER TORNARE AL LAVORO” – IL CAPO DELL’UFFICIO STAMA DEL COLLEGIO ROMANO SARÀ INVECE ANDREA PETRELLA…