GOMBLOTTO! OBAMA SAPEVA TUTTO? LA PROFEZIA NEL 2014: “DOVREMO PREPARARCI PER UN’EPIDEMIA GLOBALE CHE SI DIFFONDE PER VIA AEREA” – SE LE MIGLIORI MENTI DEL GLOBO AVEVANO INTUITO CHE SAREBBE POTUTO SUCCEDERE TUTTO ‘STO CASINO, PERCHÉ NON HANNO FATTO NIENTE PER EVITARLO? - VIDEO-
ECCO COME L’OLANDA RUBA MILIARDI DI TASSE ALL’ITALIA GRAZIE ALLA UE. I CASI STARBUCKS E BOOKING - SE NEGLI ULTIMI 15 ANNI L’ITALIA HA DOVUTO DIMEZZARE I NUMERI DI POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA, LE RESPONSABILITÀ SONO CERTAMENTE DELLA POLITICA, LA MANCANZA DI FONDI ANCHE COLPA DELL’OLANDA CHE OGGI DICE NO AGLI EUROBOND - LA DAGOPROPOSTA
DEFICIT D'ATTENZIONE– “REUTERS”: IL GOVERNO ITALIANO STIMA CHE L'INDEBITAMENTO NETTO ITALIANO SALIRÀ AL 9-10% DEL PIL NEL 2020! LA PREVISIONE TIENE CONTO DELL’IMPATTO SUI CONTI DELLA RECESSIONE CAUSATA DAL LOCKDOWN E DEL NUOVO PACCHETTO ESPANSIVO CHE IL GOVERNO VARERÀ ENTRO FINE MESE – IL DEFICIT È GIÀ VICINO ALL’8 E IL NUOVO DECRETO DI APRILE LO AUMENTERÀ DI ALTRI DUE PUNTI DI PIL, CON UNO STANZIAMENTO SUPERIORE AI 60 MILIARDI
BANANA FOREVER! - CARO PD, SE VI SIETE STUFATI DEI GRILLINI NO-MES, SAPPIATE CHE C’È FORZA ITALIA CHE PUÒ SOSTITUIRLI – SU INPUT DI GIANNI LETTA, BERLUSCONI DICE SÌ AI FINANZIAMENTI EUROPEI E SPARIGLIA LA MAGGIORANZA – I NUMERI? AGGIUNGERE AI PARLAMENTARI FORZISTI, NON SOLO I “RESPONSABILI” DEL GRUPPO MISTO, MA ANCHE I 5STELLE FEDELI A CONTE – MA FINTANTO CHE C’È L’EMERGENZA NON SI PUÒ CAMBIARE GOVERNO, A MENO CHE L’ESITO DEL 23 APRILE NON FACCIA SBROCCARE I 5STELLE…
“SALVINI CHIAMAVA I NAPOLETANI COLEROSI, OGGI NESSUNO INSULTA IL NORD PER IL CORONAVIRUS” – IL TWEET DI LUXURIA SCATENA UN PANDEMONIO. MOLTI UTENTI RICORDANO CHE IN REALTA’ NON SONO MANCATI GLI SFOTTO’ CONTRO IL NORD – POI ATTACCA TRUMP: RIESCE A DISTRARRE DAI SUOI SBAGLI INDIVIDUANDO NELLA CINA E NELL’OMS I NEMICI DI TURNO…
POCO DI CUI ANDARE FIERA - SALVINI E I SUOI DIFENDONO IL NUOVO OSPEDALE MA PER ORA È SOLO UN COSTOSO SPOT PER LA REGIONE. 26 MILIONI SPESI PER 53 POSTI LETTO E A IERI 8 PAZIENTI IL PRIMARIO: "È UNA SCIALUPPA DI SALVATAGGIO SE DOVESSERO AUMENTARE I CASI". MA PER L'ORDINE DEI MEDICI È "SOLO UNA CATTEDRALE NEL DESERTO"