GOMBLOTTO! OBAMA SAPEVA TUTTO? LA PROFEZIA NEL 2014: “DOVREMO PREPARARCI PER UN’EPIDEMIA GLOBALE CHE SI DIFFONDE PER VIA AEREA” – SE LE MIGLIORI MENTI DEL GLOBO AVEVANO INTUITO CHE SAREBBE POTUTO SUCCEDERE TUTTO ‘STO CASINO, PERCHÉ NON HANNO FATTO NIENTE PER EVITARLO? - VIDEO

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politica

BANANA FOREVER! - CARO PD, SE VI SIETE STUFATI DEI GRILLINI NO-MES, SAPPIATE CHE C’È FORZA ITALIA CHE PUÒ SOSTITUIRLI – SU INPUT DI GIANNI LETTA, BERLUSCONI DICE SÌ AI FINANZIAMENTI EUROPEI E SPARIGLIA LA MAGGIORANZA – I NUMERI? AGGIUNGERE AI PARLAMENTARI FORZISTI, NON SOLO I “RESPONSABILI” DEL GRUPPO MISTO, MA ANCHE I 5STELLE FEDELI A CONTE – MA FINTANTO CHE C’È L’EMERGENZA NON SI PUÒ CAMBIARE GOVERNO, A MENO CHE L’ESITO DEL 23 APRILE NON FACCIA SBROCCARE I 5STELLE…