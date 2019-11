"SALVINI EVITI DI VENIRE"; "NO, E’ UN MIO DIRITTO". ALTA TENSIONE TRA L’ANPI E IL LEADER LEGHISTA - L'ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI NON GRADISCE LA PRESENZA DEL “CAPITONE” ALLA FIERA DI SAN MARTINO A SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA. MA LUI: "CI SARÒ" SALVINI SI STA SPENDENDO IN TOUR ELETTORALE SENZA SOSTA IN VISTA DEL VOTO ALLA REGIONALI IN EMILIA A GENNAIO. UNA SORTA DI ULTIMA SPIAGGIA PER IL GOVERNO GIALLOROSSO IN PICCHIATA TOTALE NEI CONSENSI