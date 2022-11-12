«Strapperò la tessera del Pd», così Rosy Bindi sull’eventualità di un appoggio del Partito Democratico alla candidatura di Letizia Moratti alla regione Lombardia.
“SE IL PD APPOGGIA LETIZIA MORATTI STRAPPERÒ LA TESSERA DEL PD” – ROSY BINDI AL FIELE CONTRO "LADY MESTIZIA" A “TAGADÀ" - L’EX MINISTRO PROVA A RESUSCITARE IL CAMPO LARGO: “SAREBBE INTERESSE DEL M5S APRIRE UN CANTIERE PER UNA SINISTRA PLURALE. NON STO APPREZZANDO IL COMPORTAMENTO DI CONTE...” - VIDEO-
«Strapperò la tessera del Pd», così Rosy Bindi sull’eventualità di un appoggio del Partito Democratico alla candidatura di Letizia Moratti alla regione Lombardia.
BOMBA O NON BOMBA SONO ARRIVATI A KHERSON, MA ORA ZELENSKY CHE FARA'? – CON IL RITIRO FULMINEO DELL’ESERCITO RUSSO DALLA CITTÀ ORA PER LE FORZE UCRAINE SI APRE LA STRADA VERSO LA RICONQUISTA DELLA CRIMEA – L’ARMATA LESSA, CHE CONTROLLA ANCORA L’80% DELLA PROVINCIA, SI E' TRINCERATA SULL’ALTRA SPONDA DEL FIUME DNIPRO - L’INVERNO POTREBBE CONGELARE I COMBATTIMENTI MA PER I RUSSI, MAL EQUIPAGGIATI, POTREBBE ESSERE DIFFICILE CONTINUARE A RESISTERE... - VIDEO
TRUMP PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO – IL PUZZONE HA INTENTATO UNA CAUSA PER BLOCCARE LA SUA CONVOCAZIONE A TESTIMONIARE DAVANTI ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULL’ASSALTO AL CONGRESSO DEL 6 GENNAIO 2021 – TRUMP HA CAPITO CHE PER LUI SI POTREBBE METTERE MALE E FA DI TUTTO PER DICHIARARE LA CITAZIONE DELLA COMMISSIONE INAPPLICABILE