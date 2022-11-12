“SE IL PD APPOGGIA LETIZIA MORATTI STRAPPERÒ LA TESSERA DEL PD” – ROSY BINDI AL FIELE CONTRO "LADY MESTIZIA" A “TAGADÀ" - L’EX MINISTRO PROVA A RESUSCITARE IL CAMPO LARGO: “SAREBBE INTERESSE DEL M5S APRIRE UN CANTIERE PER UNA SINISTRA PLURALE. NON STO APPREZZANDO IL COMPORTAMENTO DI CONTE...” - VIDEO 

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ROSY BINDI A TAGADA 2 ROSY BINDI A TAGADA 2

Da www.corriere.it

 

«Strapperò la tessera del Pd», così Rosy Bindi sull’eventualità di un appoggio del Partito Democratico alla candidatura di Letizia Moratti alla regione Lombardia.

ROSY BINDI A TAGADA 1 ROSY BINDI A TAGADA 1

 

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